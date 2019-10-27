Unclaimed property
Department of Treasury

Imagine winning a scratch off at the gas station, or even a lottery.

That's what unclaimed property rewards resemble, except it was already your money.

Every year the Department of the Treasury advertises a list of names in Louisiana who are owed money from the state coffers for a wide variety of reasons. The department keeps the list updated throughout the year.

Businesses from all over the country are required by law to report unclaimed property to the Treasury each year. Sometimes, the address the company has on record is no longer correct. Funds may be in the form of cash, stocks, bonds, securities, insurance benefits or other. The assets are reported in the name and last known address of the owner(s).

Earlier this year, Schroder reported on a woman who claimed more than $2 million she didn’t know she was owed. “It happens a lot more than you think,” Schroder said. The $2 million returned was to a young woman whose dad had oil and gas royalties about which she was unaware.

You will find the full list of Livingston Parish names below. Type CTRL+F on your computer to do a search for your nam, or find the function on your phone's web browser or the News' app.

In addition to checking this list in today’s paper you can check https://louisiana.findyourunclaimedproperty.com/ for other unclaimed property on file in your name, other family members’ names or friends’ that will show listings for any and all parishes in the state.

A American Fence Co Llc 30027 Industrial Drive Walker LA

A B Ceiling Specialties Inc Attn: Stewart Buck 30033 Industrial Drive Walker LA

A Little Off The Top Lawn Care 38179 Shelby Drive Denham Springs LA

A.S. Easterly Iii 2119 Tower Drive Denham Springs LA

A-1 Towing Service Kaye Thomas 10298 Indian Creek Dr Denham Springs LA

Aa Trailer Park 1712 Florida Blvd Denham Springs LA

Absher Dorothy N 25893 Plantation Ave Denham Springs LA

Achord Berton W 13267 Herring Drive Walker LA

Achord Carol 24907 Walker South Rd Denham Springs LA

Achord Carol S 24907 Walker South Rd Denham Springs LA

Achord Michael 35211 Pine Garrison Denham Springs LA

Ackerman Robert Po Box 297 French Settlement LA

Acosta Craig 11429 Juban Parc Ave Denham Springs LA

Adams Joseph Po Box 384 Denham Springs LA

Adams Steven 8907 Cedar Springs Ave Denham Springs LA

Adcock Alicia Hope Po Box 486 Denham Springs LA

Addison Rachel 26229 South Walker Road Lot 79 Denham Springs LA

Advanced Pain Care Wellness 1234 Del Este Denham Springs LA

Advanced Pain Care And We 1234 Del Este Ave Ste 201 Denham Springs LA

Aguilar Rodolfo 8950 Eastover Blvd Denham Springs LA

Aguirre Nickolas M 11020 Oakridge Dr Denham Springs LA

Aime Nicole 24654 Highway 22 Maurepas LA

Aime Vanessa 23765 H Samuel Dr Holden LA

Air Handlers Llc 8005 Glacier Bay Dr Denham Springs LA

Akers Sharon 26365 Black Lake Club Rd Maurepas LA

Alain Jessica 13922 Brown Rd Denham Springs LA

Albea Melvin S 17600 La Highway 16 16 Denham Springs LA

Albin Joel M 19895 Highway 442 Walker LA

Albin Karen P O Box 575 Holden LA

Albright Rixie Lowry 130 Clinton St Denham Springs LA

Albugaish Rashid A 30697 Old River Rd Denham Springs LA

Alexander Katherine 7550 Sage Meadow Dr Denham Springs LA

Alexander Louis 36216 Lynchburg Dr Denham Springs LA

Alexis Englesman 12501 Timberwood Dr Walker LA

Ali Munir S 138 Hummel St Denham Springs LA

Alkylation Equipment Specialit 21163 Waterfront East Dr Maurepas LA

All Outdoors Llc 24990 La Hwy 42 Holden LA

All Star Dodge 2590 Range Park Dr Denham Springs LA

Allday Henry T 28140 Mcarthur Dr Livingston LA

Allemond Callie C 31565 N Corbin Rd Walker LA

Allen Perry 11649 Herman Ernest Lane Denham Springs LA

Allen Thomas E 12840 Alysha Dr Denham Springs LA

Allen Willard C 7953 Violet Street Denham Springs LA

Allround Maint Htg And Air 9371 Watson Dr Denham Springs LA

Allyn Christinia Mae 36409 Cane Market Rd Apt 4602 Denham Springs LA

Almand Jessica 7139 Chandler Bluff Rd Denham Springs LA

Alston Earl 23835 Springhill Dr Denham Springs LA

Alwood Lawrence 10358 Isabelle Ct Denham Springs LA

Amber Dawson 12677 Buddy Ellis Lot 55 Denham Springs LA

Amg Title Llc 1220 S Range Ave Denham Springs LA

Ammons Sandra 12739 Simms Rd Denham Springs LA

Amy Jo Simon Po Box 443 French Settlement LA

Andell Llyod 26177 Millstone Dr Denham Springs LA

Anderson Gerald R 13067 Heather Dr Walker LA

Anderson Kellin 23121 Mango Dr Denham Springs LA

Anderson Russell W Po Box 1117 Springfield LA

Anderson Russell W P O Box 1117 Springfield LA

Anderson Samuel 9478 Florida Blvd Walker LA

Anderson Susan R 8473 Florida Blvd Denham Springs LA

Andre Victoria 33093 Kerrie Lane Denham Springs LA

Andrews Bradley 24489 Effie Andrews Ln Livingston LA

Ankrom Robin 18024 W Riverview St Denham Springs LA

Ann Spink 9818 Shamrock Ave Denham Springs LA

Anthony Anthony 25501 Firetower Rd Holden LA

Anzalone Kylea Karissa 30500 Wayne Landry Ln Denham Springs LA

Applegarth Shantel 37059 Myerson Ln Walker LA

Application Weighing Inc 23574 La Highway 42 Livingston LA

Araque Rodolfo D 12333 Village Maison Drive Walker LA

Arceneaux Denise 35029 Quail Creek Dr Denham Springs LA

Arceneaux Freddie 28445 Charley Watts Rd Livingston LA

Ardoin Barbara 20427 La Highway 42 Livingston LA

Artieta Vernie 32359 Dunn Rd Denham Springs LA

Ash Michael Kody 8009 Darlene Avenue Denham Springs LA

Ashford Donna M 28064 Foxfire Ave Walker LA

Ashford Lennis R Po Box 572 Walker LA

Askins Dewayne 412 Edgewood Dr Trlr 1 Denham Springs LA

Aucoin Alyssa L 29833 Birtich St Albany LA

Aucoin Jerry 11246 Florida Blvd Walker LA

Audiffred Adam A 1302 Jason Dr Denham Springs LA

Austin Clyde J 18440 Old Ferry Road Maurepas LA

Auto Wholesalers Company Llc 426 Florida Ave Se Denham Springs LA

Autozone 0260 417 South Range Av Denham Springs LA

Avants Sharon 19600 Avants Road Maurepas LA

Avellaneda Jose 37411 La Higway 16 Denham Springs LA

Avon Products Inc 25909 Planttion Avenue Denham Springs LA

Aydell Jeremy 11355 Meadowview Dr Denham Springs LA

Aydell'S Automotive Llc 17115 La Highway 16 French Settlement LA

B. & L. Developers Llc P.O. Box 37 Walker LA

Babin Carl 22487 Hwy 22 Maurepas LA

Bacon Brent 36409 Cane Market Rd Apt 11 Denham Springs LA

Badon Rodney J 1500 Brookfield Dr Denham Springs LA

Baham Tonya 1520 4H Club Rd Denham Springs LA

Bailey Brandon 36293 Lucas Drive Denham Springs LA

Bailey David K 10012 Bailey Ln Denham Springs LA

Bailey Devin 12244 Bell Meadow Denham Springs LA

Baise Kenosha J 9922 Chanel Dr Denham Springs LA

Baker Amelia 12370 Zimcosa Drive Denham Springs LA

Balado Sandra 21574 Scivicque Rd Denham Springs LA

Baldini Mark 26161 Glenbrooke Dr Denham Springs LA

Ballard Allison L 31196 Burgess Rd Denham Springs LA

Ballard Amy 33397 John Barber Rd Holden LA

Ballard Felicia 30715 Burgess Rd Denham Springs LA

Banes Nicole F 12241 Dove Hollow Dr Denham Springs LA

Bankston Clyde R 31350 La 441 Hwy Holden LA

Bankston Dalton 20204 Alex Broussard Rd Lot 1 Walker LA

Bankston David 24984 Raven Dr Denham Springs LA

Bankston Eric D Po Box 90 Albany LA

Bankston Larry E 1211 N Range Ave Ste B Denham Springs LA

Bankston Wyman 31606 Harry Sherman Albany LA

Barber Jason 18072 Bayou Pierre Dr Maurepas LA

Barker Jesse J 7450 Vincent Rd Denham Springs LA

Barker Rosie 351 Janmar St Denham Springs LA

Barlow Jolene W P O Box 2045 Albany LA

Barnett Brent 10134 Lockhart Rd Denham Springs LA

Barnett Earl W 10192 Lazette Drive Denham Springs LA

Barnett Emily M C/O Emily Hebert 25766 Poirrier Ln Denham Springs LA

Barnett Lisa K 11004 La Highway 1033 Denham Springs LA

Barnhart Kathleen 10387 Lone Pine Rd Denham Springs LA

Barnum Toni 930 Myrtle St Denham Springs LA

Barragan Edith 11471 Ashwood Ct Denham Springs LA

Barrett Candace 8429 Florida Blvd Unit 2H Denham Springs LA

Bates Gloria Po Box 159 Maurepas LA

Bates Paul 29675 Amvets Rd Albany LA

Baton Rouge Millworks 25572 Southern Hills Ct Denham Springs LA

Beadle Janith A 34901 Gravesbriar Dr. Denham Springs LA

Beadle Whitney S 11408 Timothy Ct Denham Springs LA

Bean Jerme Deshawn 1403 Glenbrook Dr Denham Springs LA

Beasley Kane 23402 Stafford Cementary Rd Holden LA

Bebe Nails 2626 S Range Ave Denham Springs LA

Beck Donny 32074 Hwy 16 Denham Springs LA

Beech Jimmy Ray 30235 Apple St Denham Springs LA

Beeson John 24830 Heritage Drive Denham Springs LA

Belgard Robert J 7495 Pine Bluff Rd Denham Springs LA

Bell Sherie D 21022 Highway 22 Maurepas LA

Belle Clara M Po Box 175 Holden LA

Belle Stevie N 23187 Joe May Road Denham Springs LA

Belleu Tracy 38929 Walker Rd N Walker LA

Bello Jeremy J 30946 Carriage Way Denham Springs LA

Bennett Blake A 32776 Faulkner Dr Denham Springs LA

Bennett Bronwyn 11482 Florida Blvd Lot 56 Walker LA

Bennett Carroll Harvey 2634 Kelli Dr Apt B4 Denham Springs LA

Bennett Jennie 320 Allen St Denham Springs LA

Bennett Kimberly B 30975 Summer Breeze Dr. Denham Springs LA

Benton Leslie N 1330 Woodcrest Ave Denham Springs LA

Benton Tracy 7475 Denham Drive Denham Springs LA

Bercegeay Donald 7968 Conrad Ave Denham Springs LA

Bergeron Sean Aaron 12248 Havenwood Dr Denham Springs LA

Berthelot Steven 13135 Arnold Rd Walker LA

Bessinger Jodi 34997 Rayville Dr Denham Springs LA

Best Stop 18 Po Box 1031 Watson LA

Betancourt Delores 115 N River Rd Denham Springs LA

Betancourt Dylan 24003 Shateaude Shene Walker LA

Betty Cruz 28760 Juban Rd # No26 Denham Springs LA

Bevens Jenna A 30950 Sweet Bay St Denham Springs LA

Beverly Samantha 13201 David Lee Dr Walker LA

Beyl Aaron 7480 Old Live Oak Dr Denham Springs LA

Bezet Jonathan 1219 Rodeo Dr Denham Springs LA

Bigner Ainsley B 9623 Fairway Dr Denham Springs LA

Bihm Ruby 17970 Cleo Rd Livingston LA

Bingle Stephen 29195 W Karen St Denham Springs LA

Bitter Karen C 1505 Vineyard Ct Denham Springs LA

Black David C 17095 Jennifer Dr Livingston LA

Black Est_Of_ G 9918 E Sheraton Ave Denham Springs LA

Blackburn Brothers Lawn Care 30938 La Highway 16 Denham Springs LA

Blackwell Aaron P 30839 Old Baton Rouge Albany LA

Blackwell Jason 20334 De Chene Dr Walker LA

Blackwell Margaret 23239 Joe May Road Denham Springs LA

Blackwell Trudy 18290 Florida Blvd Holden LA

Blades Morgan 21315 Albert Zeigler Rd Livingston LA

Blanc Don Le 19549 Highway 444 Livingston LA

Blanchard Alyssa 32552 Magnolia Ct Denham Springs LA

Blevins Aaron 32551 Bradley St Walker LA

Blount Wanda H 29755 Lard Rd Holden LA

Blue Diamond Concrete Llc 12749 Pendarvis Ln Walker LA

Blystad Richard B 26635 Hwy 16 Apt 117 Denham Springs LA

Boice William 30211 Apple St Denham Springs LA

Bolding Thelma 215 First St Ne Springfield LA

Bonadona Roy M 8993 Springridge Dr Denham Springs LA

Bond Garland 27919 La Highway 16 Denham Springs LA

Bonds Adrian 35116 Beaver Stream Dr Denham Springs LA

Bonifaz Jorge L 29020 Hwy 43 Apt 4 Albany LA

Bonton Bbq Llc 23610 La Highway 16 Ste D Denham Springs LA

Bookhultz Reba 18488 La Highway 444 Livingston LA

Boone Robert 14685 Springfield Rd Walker LA

Booth Benjamin W 31840 Janice St Apt 166 Springfield LA

Boothe Evelyn B 30547 Colyell Creek Denham Springs LA

Bordelon Catherine 7201 Pirie Drive Denham Springs LA

Bordelon Heather 32750 Wonderland St Denham Springs LA

Bordelon Patricia Po Box 608 Holden LA

Bordelon William J 23413 Joe May Rd Denham Springs LA

Borkoski Stephen Po Box606 Springfield LA

Borne James Charles 30486 Paul St Walker LA

Borne Julie 28659 Magnolia Dr Walker LA

Borne Samantha Po Box 389 Walker LA

Borne Stephen W 8573 Jo Lee Dr Denham Springs LA

Bosch Nicole 18365 La Trace Rd P O Box 193 French Settlement LA

Bosco Jerry 2034 Jerlyn Dr Denham Springs LA

Boudle Laura 30374 Fairway View Dr Denham Springs LA

Boudreaux Joey Paul 32552 Cedar Ct Denham Springs LA

Boudreaux Larry 19089 La Trace Rd French Settlement LA

Boudreaux Noel 13240 Denham Springs LA

Boudreaux Trenton 17364 Poley Ridge Rd Livingston LA

Boudreaux Trenton 17364 Poley Ridge Rd Livingston LA

Boudreaux Wayne D 11806 Springfield Rd Denham Springs LA

Bourg Jessica Lynn 7040 Chandler Bluff Rd Denham Springs LA

Bourgeois Linda A Po Box 1153 Walker LA

Bourgoyne Johnanna 22195 Walker South Rd Denham Springs LA

Bowe Kaye F 36235 Greenville Ave Denham Springs LA

Bowen Michael 13439 Vincent Pl Denham Springs LA

Bower April 33550 Marion Dr Denham Springs LA

Bowling Jacob 22374 Fairway Gardens Court Springfield LA

Boyte Donald J 14485 Salt Dome Rd Walker LA

Bozemam Danny Po Box 527 Holden LA

Brabham Mark E 7360 Fox Run Denham Springs LA

Bradley Jessica 37833 Nan Wesley Rd Denham Springs LA

Brady Kimberly 38187 Percy Easterly Rd Denham Springs LA

Branson Brad 38362 La Hwy 16 Denham Springs LA

Braswell Christopher 3202 Fred Banks Dr. Denham Springs LA

Braswell Randee 14776 Paradise Rd Maurepas LA

Braud Sr P 30821 Burgess Rd Denham Springs LA

Braun Susan 7880 Denham Chase Ave Denham Springs LA

Brazzel Kelli 34994 Eagle Ridge Drive Denham Springs LA

Breaud Taylor 135 Rushing Rd W Denham Springs LA

Breaux Beatrice 11685 Homeport Dr Maurepas LA

Breaux Courtney 11447 Juban Parc Ave Denham Springs LA

Breaux Hunter P 25840 Iberville Dr Denham Springs LA

Breaux John R 24209 Earl Chaney Rd Denham Springs LA

Breaux Vernice 13880 Hartman Ln Walker LA

Breazeale Lawrence 25209 Giles Road Springfield LA

Brecheen Charles 302613 Eden Church Rd Lot I Denham Springs LA

Brecheen Glenn 36090 Hwy 441 Holden LA

Brecheen L 25753 Walker South Rd Denham Springs LA

Brecheen Walter Po Box 129 Albany LA

Breke Est O 9941 King Arthur Ave Denham Springs LA

Breland Robert 23871 La 42 Hwy Holden LA

Brewer Bryce 25801 Walker South Road Lt 02B Denham Springs LA

Brewer Derrick 26460 James Chapel Rd Holden LA

Brewer Tyler 1536 Cooper St Denham Springs LA

Brh Distributors Of New Orleans 12145 Burgess Ave Walker LA

Bridges Anthony J 22731 Lane Hwy 16 Denham Springs LA

Bridges Forrest Po Box 1028 Livingston LA

Bridges Joshua C 23353 Barnum Rd Springfield LA

Brigalia Craig 25145 Joe May Rd Denham Springs LA

Brignac Sage W 34200 Clinton Allen Rd Denham Springs LA

Briste Clarice J 7517 Old Live Oak Drive Denham Springs LA

Britney Minton 180 E Railroad Ave Denham Springs LA

Britt Jill R 26332 Holly Ridge Dr Denham Springs LA

Britt Michael W 25946 Jefferson Ave Denham Springs LA

Brock Charles Earl 30320 Corbin Ave Walker LA

Brooks Jalyn 539 East St Denham Springs LA

Brouillette Christian Jack 7494 Old Live Oak Dr Denham Springs LA

Broussard Brett 17455 Melancon Rd Livingston LA

Broussard Cody 16317 Hwy 16 French Settlement LA

Broussard Glenn Po Box 2396 Denham Springs LA

Broussard Jeff 33753 Marion Dr Denham Springs LA

Broussard Kurt 31589 Netterville Rd Denham Springs LA

Broussard Peyton W 7435 Robinson Dr Denham Springs LA

Brown Alexander 26239 Millstone Dr Walker LA

Brown Brenda R 15921 Herman Berthelot Rd Maurepas LA

Brown Cherryl L 16765 Hwy 16 French Settlement LA

Brown Emily West Springfield LA

Brown Gabrielle D 10609 Cassle Rd Denham Springs LA

Brown Iii David 11000 Buddy Ellis Rd Denham Springs LA

Brown James 17018 Peace Point Dr Springfield LA

Brown Joseph 37993 Falconwood Dr Denham Springs LA

Brown Keeona 12430 Tiberwood Dr Walker LA

Brown Millard R 510 N Range Avenue C Denham Springs LA

Brown Wes 1517 River Run Drive Denham Springs LA

Browne David 2626 Kelli Dr Apt D2 Denham Springs LA

Browning Brad 35989 Raligh Drive Denham Springs LA

Browning Thomas 8868 Beauvoir Dr Denham Springs LA

Broyard Eric 26402 Maplewood Dr. Denham Springs LA

Bruce Crystal 28504 Lindsay Tabor Rd Holden LA

Bruce Sydney 13961 Bear Island Rd Maurepas LA

Brumley Beverly Ann 12305 Village Maison Dr Walker LA

Bruno Craig 177 Shady Park Dr B208 Denham Springs LA

Bryan Barbara Po Box 1952 Denham Springs LA

Bryant Bandi 32948 Percy Young Rd Walker LA

Bryant Cheri 32269 Patti Ann Drive Dennis Mills LA

Bryant Jelana 7615 Magnolia Beach Rd Apt 4J Denham Springs LA

Bryant W T 924 Jane Dr. Denham Springs LA

Buchanan James K 31300 Seagull Ln Denham Springs LA

Bueche Robyn 114 Oakwood Dr Denham Springs LA

Bufkin Alison 26844 Walker South Denham Springs LA

Buie Leighanna 11213 Crossover Rd Denham Springs LA

Bunch Roger W P O Box 1159 Springfield LA

Burkett Charles 601 Hatchell Ln Denham Springs LA

Burleigh Pamela K 28283 Mcarthur Dr Livingston LA

Burns Dorothy S 9566 Arnold Road Denham Springs LA

Burns Matthew 30088 Irene Kennard Ave Denham Springs LA

Burns Richard D 29907 Blount Rd Holden LA

Burr Glynn E 9996 Chapel Hill Dr Denham Springs LA

Burt Perry D 7152 Amite Church Rd Denham Springs LA

Butler Estate Of Darryl 32750 Carolee Cir Denham Springs LA

Butler Jennifer 11238 Hummingbird Ln Denham Springs LA

Butler Joel Po Box 285 Walker LA

Butters Derek 34069 Cane Market Rd Walker LA

Byers Miranda 25525 John L Ln Denham Springs LA

Byrd Rosa M 25481 Pardue Rd Springfield LA

Caillais Lynda 36188 Wedgewood Dr Denham Springs LA

Cain Zachary 36515 Walker N Rd Walker LA

Caito Mariah 26007 S Satsuma Rd Livingston LA

Caldwell Brock M 22058 La Highway 16 Denham Springs LA

Calixto Manuel 9673 Florida Blvd Trlr 37 Walker LA

Callender Lawrence E 16800 Lena Ln French Settlement LA

Callender Shirley P 8151Hermitage Dr Denham Springs LA

Camarillo Christina 29845 Lowe Ln Albany LA

Cambia Cesar R 7850 Pine Bluff Rd Denham Springs LA

Cambre Edward 36450 Cane Market Rd 11 Denham Springs LA

Cambre Ramie J Po Box 245 Walker LA

Cameron Elmer D Po Box 266 Walker LA

Cameron Erica 33501 Walker Rd N Walker LA

Campbell Linda 18410 La Highway 444 Livingston LA

Campbell Richard E 37810 Webb Rd Denham Springs LA

Campbell Richard E Po Box 506 Watson LA

Campos Rafael 31531 Linder Rd 134 Denham Springs LA

Candace Laborde Candace 37537 Weiss Rd Denham Springs LA

Canizaro Ashley 26679 Deer Ln Holden LA

Cann J 17166 Cannon Rs Livingston LA

Cardenas Stephanie J 13740 Henry Dr Denham Springs LA

Carias Victor 25179 D Hutchinson Rd Holden LA

Carlton Dennis 28852 Red Oak Rd Livingston LA

Carpenter Kirby 7617 Pine Bluff Road Denham Springs LA

Carpenter Kirby 7617 Pine Bluff Road Denham Springs LA

Carpenter Kirby L. 7617 Pine Bluff Road Denham Springs LA

Carpenter Kirby L. 7617 Pine Bluff Road Denham Springs LA

Carroll Charles 28109 Highway 22 Springfield LA

Carroll Charles D 28109 Highway 22 Springfield LA

Carter Edward 18259 Brickyard Rd Port Vincent LA

Carter Vincent 8870 Cherokee Dennis Mills LA

Carters Supermarket Liv Mff 29700 South Frost Rd Livingston LA

Carters Supermarket Livings 29700 South Frost Road Livingston LA

Caruthers Timothy 7850 Lazy Oak Circle Denham Springs LA

Carver Robert M 33220 Galloway North Rd Walker LA

Castella Jessica 32805 Hemingway Drive Denham Springs LA

Cate Zachary T 9270 Eagle Nest Ave Denham Springs LA

Causey Douglas B 11540 Donna Ave Denham Springs LA

Causey Leander 1408 Gleenbrook Dr Denham Springs LA

Causey Michael 12829 Elaine Dr Walker LA

Causey Michael 33665 Walker North Rd Walker LA

Cavalier Diana B 38270 Little Woods Dr Denham Springs LA

Cavender S Western Outfitters 186 Bass Pro Blvd Denham Springs LA

Cavin Jacquelyn 25713 Mirkwood Court Denham Springs LA

Cavin Ryan G 13322 Hodges Ln Apt 5 Walker LA

Cecchini Christian 150 Lakeland Blvd Denham Springs LA

Chad Carlos 36366 Stanton Hall Ave Denham Springs LA

Chad Maurello 34242 Wood Duch Ln Walker LA

Chahal Corp 18519 Highway 22 Maurepas LA

Chambers Sam Charley Rt 1 Denham Springs LA

Chandler Ada 10359 White Rd Denham Springs LA

Chandler Dennis O 30573 Lockhart Rd Denham Springs LA

Chaney Adam B 129 Joan St Denham Springs LA

Chapman Theodora Angel 26406 Feliciana Avenue Denham Springs LA

Charles Avants Logging Llc Po Box 383 Walker LA

Charlotte S 2617 Kelli Dr Apt 2 Denham Springs LA

Cheek Jacob 376 Rushing Rd Denham Springs LA

Chen Shui G 500 Fred Banks Dr Denham Springs LA

Chenevert Danielle R 12496 Winter Ridge Walker LA

Cheramie Stephanie Ann 21596 La Hwy 16 Denham Springs LA

Cherry Katie E 9793 Meadow Ln Denham Springs LA

Chesteen Linda G Po Box 795 Walker LA

Childs World 9775 Lockhart Rd Denham Springs LA

Chung Jacqueline H 23821 Snowdon Ave Denham Springs LA

Cifreo Cierra P.O. Box 165 Walker LA

Clark Catherine 19695 Raymond Walter Ln Walker LA

Clark Leo 815 Rodeo Dr Denham Springs

Clary Paul B 9104 Sharee Place Denham Springs LA

Clayton Harry J 22137 Walker South Rd Lot 19 Denham Springs LA

Clements Susan 13913 Old River Rd Maurepas LA

Coburn Colleen M 7471 Estelle Dr Denham Springs LA

Cochran Larry 20965 Kansas St Livingston LA

Cockerham William C Estate Po Box 313 Springfield LA

Cole Fauntleroy 12975 Whit Holden Road 0 Walker LA

Coleman Anju 29211 Red Willow Dr Denham Springs LA

Coleman Kesia 22470 Windsor Ct Denham Springs LA

Collar Ronald Po Box 1319 Walker LA

Colley Deborah A 11194 Caddo Dr Denham Springs LA

Colliau Molly M 1465 Clinton Dr Denham Springs LA

Collier Maggie M Po Box 1715 Albany LA

Collins Colby 9960 Ashville Dr Denham Springs LA

Collins Tracy 14130 Oakwood Lane Denham Springs LA

Colon Nannisha Gonzales 30956 Goldenrod Street Denham Springs LA

Coludrovich Steven 10843 Buddy Ellis Rd Denham Springs LA

Coludrovich Steven P 10843 Buddy Ellis Rd Denham Springs LA

Comeauxs Dozer Excavation L 18825 Aucoin Ln Livingston LA

Compton Nicholas Taylor 21067 Waterfront East Dr Maurepas LA

Connolly James 22797 Citation Dr Denham Springs LA

Constance Mary 13600 Milton Ln Apt 21 Walker LA

Constructive Construection Po Box 1311 Springfield LA

Cook Lydia 30272 Sunset Ln Walker LA

Cooley Gerald D (Stacey) 13269 Hodges Lane Walker LA

Cooper Arnette 25 Great 95 Rd Denham Springs LA

Cooper Hailey 11105 Whispering Oaks Denham Springs LA

Cooper Karen P 27438 Old Mill Road Maurepas LA

Cooper Kristy Po Box 2108 Albany LA

Corcoran Shawn C 11339 Hampton Court Denham Springs LA

Corkern Janice 30397 Stewart Albany LA

Cormier Lydia 15901 Gaylord Oaks Dr Walker LA

Cortes Humberto 21040 Nevada St Lot 8 Livingston LA

Cothern Chase 12763 Diamond Lake Dr Walker LA

Cotten Laura Nuovie 25951 Wax Road Denham Springs LA

Cotton Kimberly 20654 Blind St Livingston LA

Courtney Garry 30370 North Corbin Road Walker LA

Courtney Steve L 18906 Cecil Edwards Rd Livingston LA

Couvillion Morgan 11559 Kirby Rd Denham Springs LA

Couvillon Arthur 26483 Shadow Brook Ave Denham Springs LA

Cowart Allison A 28928 Duffy Ln Walker LA

Cowsar Lauren H 20483 Blind Street Livingston LA

Cox Florence Estate Of 26137 Vincent Dr Denham Springs LA

Cox Jerry W. 18247 Little Road Livingston LA

Cox John P 33969 Walker North Rd Walker LA

Cox Lisa R 925 Burlingame St Denham Springs LA

Cox Tommy 9325 Dabney Dr Denham Springs LA

Crabtree Gregg E 31050 La Highway 16 # 923 Denham Springs LA

Craft Jon 7999 Darlene Ave Denham Springs LA

Craig Rachel 32090 Patti Anne Dr Denham Springs LA

Craig Tommy W 39985 Oak Shadow Dr Walker LA

Crane Nancy 8822 Beauvoir Ave Denham Springs LA

Cranford Mildred 10515 Sherrie Ln Denham Springs LA

Crawford Jane 11454 Lemonwood Dr Denham Springs LA

Crawford Kenneth L 30928 Meadow Wood Blvd Denham Springs LA

Crawford Roderick Charles 23828 Rosemont Dr Denham Springs LA

Crawford Russell T C/O 16700 Tusc Ra S F Tr 3 301 Pine St Denham Springs LA

Crawford Samantha 13193 Dove St Maurepas LA

Creed Talanda 10588 Crossover Rd Denham Springs LA

Crenshaw James 10843 Aberdeen Acres Rd Denham Springs LA

Crenshaw James Todd 10843 Aberdeen Acres Road Denham Springs LA

Cresie Daniel S Po Box 1541 Denham Springs LA

Cripple Robert 37673 Rue De Lac Denham Springs LA

Crochet Brandon Lee 9318 Folsom Rd Denham Springs LA

Crosby Michelle K 22799 Cuba Wheat Rd Livingston LA

Crotwell Herman 25471 Rearwood Ct Denham Springs LA

Crow Estate Of Robert B C/O Executor Of Estate 13120 M Denham Springs LA

Crowder Melissa S 13320 Aime Acres Lane Maurepas LA

Cruz-Herrera Cristo 37455 Reinninger Rd Denham Springs LA

Cst Developer 11000 Buddy Ellis Road Denham Springs LA

Cudd Corey M 803 Poplar St Denham Springs LA

Cuen Beatrice 26522 Avoyeles Dr Dennis Mills LA

Cullen Brian 25611 S Satsuma Rd Livingston LA

Culpepper David 7735 Pine Bluff Road Denham Springs LA

Curry Cynthia 8463 Florida Blvd Unit 12A Denham Springs LA

Curtain Brittany 26721 Oliver Wheat Road Livingston LA

Curtis Betty Po Box 4 French Settlement LA

Curtis James L 11832 Springfield Rd Denham Springs LA

Curtis L H 1125 Glenbrook Dr Denham Springs LA

Custom Ecology Inoorporat 26229 Parkers Sout Denham Springs LA

Cypress Concierge Medicine L 1019 N Range Ave Ste D Denham Springs LA

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D R Horton Louisiana 7696 Vincent Rd Denham Springs LA

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