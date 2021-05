Denham Springs High celebrated the Class of 2021 with an outdoor ceremony held at Jacket Stadium on Friday, May 14.

Approximately 480 graduates were recognized during the ceremony, which was live streamed on the school’s Facebook page.

Senior Class President Lawson Kennedy served as the master of ceremonies. Other students who participated included Lawson Collins, Hailey Enamorado, Shelby Taylor, Emily Dozier, Victoria Landry, Morgan Averette, and Trenton Crow.

Seniors received their diplomas from Principal Wes Howard, who also spoke during the ceremony.

Listed below are this year’s graduates from Denham Springs High.

(Note: *Summa cum laude, 3.75 or above; #Magna cum laude, 3.5-3.749)

Emily Aguilar

Blake Evan Alleman

Cory Xavier Allen#

Sadie Glyn Allen*

Austin Joseph Allgood#

Kimberly Eunnice Alvarado Banos*

Brennan Anthony Amato#

Kaden Ray Amond

Kayla Rashai Anderson

Jaylin Tra'Von Anderson#

Dalton Wade Angelloz#

Jalen Marquis Antoine#

Allie Elizabeth Arbour*

Jasmine Abigail Arita-Flores

Zoe' Jane Armand*

Quentin Carl Armstrong

Alan Arredondo-Vega

Jamariel Na'Kia Asberry*

Kameron Michael Avants

Brennan Faith Averette

Morgan Elizabeth Averette*

Joseph Felix Aycock#

Samson Kelley Bacon

Adrianne Lee Bajon*

Stephen Alphonse Baker

James Tyler Baker

Landon Jase Barksdale

Nicholas Tanner Barlow

Henry Lincoln Barnett*

Alyssa Lynne Barr

Caleb Arthur Barrett

Sion Des'Re Basso

Jourdan Baudot#

Julianna Ashleigh Bayog*

Cameron Connor Beall*

Obed Alejandro Belilla Garcia

D'Mari Mae Bell

Victoria Lashanta Bell

Natalie Augustine Bennett

Colin Davis Benoit

Kaleb Dominic Berard

Mila Rose Linh-Nhi Bercy

Savannah Elise Bishop*

Piper Rayne Blount*

Emily Grace Bobe

Aaron Thomas Bogan-Miles

Kylea Jerrine Bonaventure

Gage Austin Bordelon

Eric Joseph Borer

Caleb Jace Boudreaux

Joseph Keaton Boudreaux#

Brianna Elise Boudreaux#

Brayden Daniel Bourgeois

Hugh Emerson Bowman

Kahner Noelle Boyer*

Spike Wayne Brasseaux

Jacob Thomas Bridevaux*

Benjamin Adam Brister

Sydney Glenn Brocksmith

Shelby Grace Brocksmith*

Walter Brooks IV

Travis Roy Broussard

Jenna Michelle Brown*

Jhi-Keria Deshae Brown

Hailey Nichole Browning

Joshua Ballesta Pomares Browning

Rachel Leigh Bueche*

Celina Kay Bunch*

Delloyd Unis Burke IV

Gabriel Lawrence Burks

Jacob Ryan Burroughs*

Claire Audrey Button*

Hayden Andrew Byrd*

Aidan Nathaniel Calhoun*

Seth Sebastian Call

Makayla Nickole Callegan*

Londyn Camille Cambre#

Rosa Isabel Candia-Quinteros

Caroline Elizabeth Cantu*

Gavyn Daniel Capello

Kylie Marie Carl

Landon Michael Carollo

Abbey Mae Carroll

Erin Cedotal

Alexander Michael Cedotal*

Mia Nicole Chapman

Cruise Benjamin Chapman

Trevor James Chapman*

Kade Scott Chemin*

Mya Grace Chiquet*

William Joseph Clement

Kevin Daniel Cline, Jr.

Taylor Paige Cloyd*

Cade Elijah Cohran

Madison Jo'Claire Coleman

Mikael Robert Collett*

Shera Anji Collins

Logan Alexander Collins*

Hayden Lane Colvin

Jennifer Lynn Cook*

Wyatt Ryan Coon

Baylee Tyler Corbin*

Christopher Troy Cothren

Lukas Robert Cotter

Caroline Kaye Covington*

Teri Lynn Covington

Casen Lane Cox

Cami Sue Creel

Trenton Lenell Crow

Ethan Joseph Cullen

Lilly Marie Cupit

Yvianna V Curtiss

Regan Kate Czarnecki*

Bailey Marie Darbonne*

Trace John Day

Brielle Knox Denton*

Elise Nicole Devall

Christa Maria Dheel

Austin Danae Diaz*

Gabrielle Nevaeh Dietel*

Joseph Cullen Dillard

Elizabeth Lynn Dodds*

Kadyn Trysta Domingo*

Emily Paige Dozier*

Demetrius Pete Dudley

Lane Don Dudley

Alexis Faith Dunaway*

James Brady Duncan

Abigayle Lynn Duncan*

Kailey Day Dunham#

Kaci Elizabeth Dunn

Miranda Jane Dunn#

Patrick Shannon Dupont*

Ethan Kyle Dyer

Anna Grace Dykes

Zoey D'Shea Eccles

Angelle Irene Edmonston

Myles G'Von Edwards

Jocelyn M Ellis

Hannah Grace Enamorado*

Hailey Brooke Enamorado*

Shae Carmen Espinosa*

Elize Amelia Fauvelle

Madison Cecile Feucht*

Riley Elizabeth Feucht

Joshua Daniel Flores

Melvin Flores

Corey Jr Ford

Mackenzie Jewel Foster

Jodee Marie Fowler#

Kameron Lynn Frey

Mallory Frizell#

Adrian Chance Gandolfo, Jr.

Haley Grace Garafola

Kaylee Mayrit Garcia

Gage Trenton Garcia

Karen Yisel Garcia Cortez

John Tommy Garcia-Mendez

Bryan Josue Garcia-Mendez

Samuel David Garner*

Skylar Shane Gaspard

Amber Lynn Gates#

Malorie Beth Gautreau#

Alexandra Grace Gautreau

Victoria Grace Germany*

Haleigh Elaine Gibbs

Charlotte Jeanne' Gideon

Elijah Montrell Gilmore

Zane Joseph Glover

Troy Terell Golmond

Leslie Ariatne Gomez

Baleigh Grace Gonzales*

Jordan Marie Grance#

Chloe Brianne Gray*

Juliette Mathilda Griffith

Elmer Samuel Guerrero

J'Erick Ahada Guidry

Zoey Elizabeth Gum

Garrett Scott Gurley

Madison Elizabeth Guyllette

Taylor Jon Hahn

Benjamin Walker Haley*

Kaiden Ross Haley

Grace Catherine Hall#

Hailey Grace Hall*

Benjamin Brayden Hand

Caleb Aaron Haney

Jayden Patrik Hardin#

Brianna Dorrene Harper*

Joseph Keith Harrell III

Mallory Danielle Harrell*

Gabriel Allen Harris

Jackson Howard Harris#

Hannah Nicole Harris#

Kayla J'Anne Harrison*

Lawson Brady Hasselbeck

Celton III Hayden

Anthony Thomas Heggins, Jr.

Bailey Marie Helton

Caleb Nathaniel Henning

Devin Michael Herod

Brian Roney Herrera

Robert Blane Hester

Elijah James Hickman#

Sidney Allen Holladay

Christopher Michael Hollier, Jr.

Troy Brennon Hollomon

Carter Lee Holstein*

Preston Michael James Holwager*

Zachary Dewayne-Tyler Hooper

McKenzie Dale Hoover

William Christopher Hornsey

Jaylen Chaz Howard

Hannah Yvette Hulin

Christopher Shea Hunter, Jr.

Serena Marie Hunter

Brennan Wayne Hurley

Cameron Izaiah Ingram

Isaiah James Ivy

Violett Jackson

Wesley Dean Jacobs, Jr.

Daniel Jarrell

Devin Tramayne Jenkins*

Brittany Gloria Jimenez

Mckenzie Alana Johnson

Stacy Dewayne Johnson, Jr.

Jeremy Robert Johnston

Landon Matthew Johnston

Nicholas Blane Jones

Samuel Jay Katzenmeyer

Lane Brennan Keel

Lawson Reid Kennedy*

Londyn Renee Kennison

Jodee Cade Kent

Caden Adam Kibodeaux

Jasmine Rose Kirk

Ethan Merle Klicker

Jalyn Elizabeth Knight

Andie Rene Knight

Charles Michael Kuehn

Mallory Blair Landry#

Victoria Leigh Landry*

Christal Lynn Lawrence

Cami Lynn Laxton*

Hannah Laura Lea

Cade Michael LeBlanc

Ryen Joseph LeBlanc#

Kiana Breann Lee

Blaine Anthony Lee

Ivaneisha Vankeisha Lee*

Shaniya Nae'rione Lewis

Elijah Noel Lininger

D'Alan Malik London

Jackson Loper

Christopher Michael Louque#

Katherine Lisseth Luna

Kaleigh Ryan Mabou

Henry Clyde Mabry, Jr.

Colin Martina Macias

Darryn Joseph Magee#

Ke'Undre Jerome Malveo

Levi G Marcantel

Gaylen Brynn Marks

Jered Adlai Marquez

Austin Jarel Martin

Juan Manuel Martinez-Navarro*

Lainee Paige Martrain

Gage Alexander Matejowsky

Skylar Wayne Matherne

Gabriell Matkovic

Riley Paige Mayeux*

Robert Austyn Mayeux#

Madeline Faith McCauley*

John Mark McDaniel*

Talia Jenise McDonald

Kelsi Brooke McKee

Jackson Taylor McKee

Cameron Richard McPherson#

Jimmy Alexis Medina-Alvarado

Gissel Medina-Rubio

Ariadna Mezano-Montero

Camille Elisabeth Michel*

Reed Nelson Miller

Tess Elizabeth Miller*

Calvin Tyrone Mingo

Grant Nicholas Mitchell

Reily Thomas Mitchell

Mason L Mitchelle

Taylor Grace Moak

John Porter Monceret#

Keyla Maria Montes*

Neal Anthony Moore

Carter Brooks Moreau

Zachary Elie Moreau

Kaydin Morgan*

Kassandra Elaine Morgan

Mayli Anna Morgan*

Halie Olivia Morris

Kelvin Morris, Jr.

Allison Nicole Moyer*

Ethan Cole Murphy

Grace Helen Murphy

Karson Seth Murray

Audrey Claire Murtes#

Michael Joseph Neve#

Abigail Rose Newman#

Andy Hoang Nguyen

Long Thien Nguyen

Liliana Mylan Nguyen

Violet Ann Nickles#

Job Alexander Norgress

Bryce Dean Norris*

Aizleen Ontiveros

Corey Daniel Ordoyne

Olivia Joan Osenenko

Garratt Thomas Oubre

Stephanie Ozuna

Logan Daniel Paline#

America Grace Pallotta

Hailey Alexandra Panks*

Lydia Mena Parascandolo

Leighton Brooke Passman

Ashaunda Jermaia Patterson

Lance Richard Patty

Zayden Kyle Payne*

Braiden Wayne Peeples

Jaydon Perkins

Alyssa Lynn Peters#

Amy Jeanett Pevey

Kendra Phetteplace

Trevor Ellis Phillips

Caleb Joseph Phillips

Allison Lea Phinney

Ryleigh Marie Picou

Devan Donta Pleasant

Ashley Olivia Poole*

Kaleb James Pourciau*

Presley Rae Pourciau*

Emmanuel Miguel Co Povadora

Larkin McCarthy Price#

Micah Robert Quave*

Yonni Diaz Ramirez

Jeremiah Lamar Ramsey

Michael Delos Ray

Hayden Pierce Rayburn

Kelsea Judith Rebstock

McKenzie Sue Redmond

Lathan Michael Reid

Joshua Reyes

Kaley Lynette Reynolds

Joseph Randy Richard

Alexis Bri'On Richardson*

Dekela Ashani Roberts

Tatyana Da'Juana Robertson

Terrell Chandell Robertson, Jr.

Lillian Ilene Robinson*

Grace Lyndon Robinson*

Megan Faith Rodgers*

Isabella Anneth Rodriguez#

Jaycee Nicole Rogers

Rebekah Lynne Roppolo

Arlivia Marie Ross

Kole Alexander Rothman

Jhaiven Scott Royal

Makenzie Gracen Sabol

Peyton Douglas Salvant

Shelby Jacqueline Sanchez#

Kayden Sarrazin

Julius Clovis Sartin

Cali Lorraine Saxon*

Preston Cole Saxon*

Aaliyah Mijia Scott

Gage Evans Scott

Ashlynn Bayleigh Scott

Gracie Marie Seguin*

Hillery Reed Severio

Keila Abigail Sevilla

Annelise Alexis Seymour

Meghan Elizabeth Shaffer*

Presley Ann Shaffett

Melody Renee Sheldon

Franklin Paul Shelton

Chloe Marie Sherrod

Adalyn Patrice Silessi

Madison Ann Simcoe*

Maci Marie Simon*

Emma Nicole Simon

Ayden Pierce Simoneaux

Madison Elise Simoneaux*

Reagan Shae Skinner*

Addison Aaron Sloper*

Lauren Rose Smart

Carter York Smith

Jas Madison Smith

Tristan Reese Smith

Christopher Cole Smith

Jordan Randall Smith

Dawson James Smith#

Parker Matthew Snead

Kendal Blair Sonnier#

Nathalie Soto Guevara*

Aliyaha Beatrice Spain

Gracie Alexis Spence

David Scott Spencer

Kaitlyn Rae Spinks

Nicholas John Stahl#

Braydon Chance Stears

Ronald Everett Steed III*

Cheyenne Gracie Lea Stegner*

Joseph Bryce Stelly

Sydney Ann Stepp*

Erin Parker Stepp*

Chloe Yvonne Stewart*

Haleigh Ann Stewart*

Erin Bergin Stringfellow*

Connor Glenn Summers

Grant Allen Sunde

Tyler Steven Swick*

Grace Elaine Tate

Jacey Lynn Taylor

Shelby Madison Taylor*

Michael Jean Templet

Horizyn Leigh Templet

Dakota Ashlyn Thibodeaux#

Alanea Ruth Tippit

Abigail Candace Tippit

Kayleigh Rene'e Tomasich*

Angel Torres

Julia Isabella Torri*

Katelyn Ann Towers*

Tucker Nicholas Townsend

Cole Frederic Trahan

Tyler Blaine Tullier

Luke King Turner*

Cesar Enrique Umanzor

Cristal Jasmin Urquiza

Gwendolyn Amelia Van Oss*

Peyton Van Veckhoven

Dionicio Varela

Gerardo Vazquez

Alan Vega-Martinez

Caleb Joseph Venable

Ashton Leigh Verrett

Nathan James Verrett

Noelle Jolie Vona

Madison Lee Wagner*

Rylie Nicole Waldrop

Madalyn Elizabeth Wallace

Hannah Ruth Ward

Omari Adam Warren

Kierston Bailey Wasden

Taylor LeighAnne Weatherford#

Bailey Morgan Webb

Gavin Scott Weidenbacher*

Briana Marie Wendt

Bre'Aunna Rai Wesley

Mason Riley White

Shelby Grace White

Jacob Bradley White*

Gage Alan Whitehead*

Brianna Whitley

Dakota Lane Whittington

Olivia Breanne Whittington#

Tristan James Wickwire#

Jamario Vontrell Williams

Demondre Kentrell Williams

Zeke Michael Williams

Kevonta Lorenzo Williams

Kianna Grace Williams

Keyonis Dontez Williams

Taylor Adam Willson

Matthew David Wilson

Madalyn Hope Winter

Cortnee Marie Womack#

Jacob Wyatt Womack

Kaylie Danna Wood*

Anna Yang#

Devan Jo Young

Hunter Samuel Young

Fernando Zavala