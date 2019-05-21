LIVINGSTON -- The following person were booked into the Livingston Parish Prison from March 20-31, 2019, according to booking records from the Sheriff’s Office. These records do not reflect innocence or guilt:
PICARD,COBY ALLEN 123675 Henry Drive,Denham Springs LA 3/20/19 W/M 10/8/90 28
$1,500.00
THEFT
SECURITY REQUIRED
No Driver License
$25,000.00
Theft of a Motor Vehicle
DAVID,SHAY 9150 Lockhart Lot a111,Denham Springs LA 3/20/19 W/F 12/17/85 33
$350.00
FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
$1,500.00
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
$400.00
CARELESS OPERATION
GREEN,DAPHNE 3649 Courtland Dr,Baton Rouge LA 3/20/19 B/F 1/5/82 37
$10,000.00
Theft of a Motor Vehicle
PARKER,GERMELL 8202 Thistle,Denham Springs LA 3/20/19 B/M 4/13/92 26
$20,000.00
2ND DEG BATTERY: INT/L SERIOUS BODILY INJURY
$0.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
PIERRE,SHANE RAY 44949 Parsonage,Hammond LA 3/20/19 W/M 7/29/76 42
$500.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
$1,000.00
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
$500.00
Expired MVI
$500.00
ENTER/REMAIN IN PLACES/ON LAND AFTER BEING FORBIDDEN
MAY,KORI B 22137 WALKER SOUTH RD.,WALKER LA 3/20/19 W/M 3/17/81 38
$861.50
Switched Plate
SECURITY REQUIRED
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
FLORES,HUGO 16572 Louisiana Hwy 15,Prarieville LA 3/20/19 W/M 1/31/66 53
$35,000.00
Residential Contractor Fraud
THEFT
THOMPSON,TIMOTHY E 7887 SPANISH OAK RD,DENHAM SPRINGS 3/20/19 W/M 9/28/86 32
$25,000.00
Nonconsensual disclosure of a private image
$500.00
TELEPHONE COMMUNICATIONS; IMPROPER LANGUAGE; HARASSMENT
GILL,DAVID 32844 Brightwood Dr,Walker LA 3/20/19 W/M 4/21/80 38
$10,000.00
UNAUTHORIZED USE OF "ACCESS CARD" AS THEFT
BRADDOCK,NATHAN 8062 LOCKHART RD,DENHAM SPRINGS LA 3/20/19 W/M 5/24/85 33
$500.00
ENTER/REMAIN IN PLACES/ON LAND AFTER BEING FORBIDDEN
JOHNSON,DEREK WAYNE 13221 SUNSHINE RD,BATON ROUGE LA 3/20/19 B/M 6/16/68 50
$2,000.00
THEFT
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
SIBLEY,RICHARD E 33630 N. CORBIN BL,WALKER LA 3/20/19 W/M 7/31/82 36
$500.00
CRIMINAL TRESPASS
BAKER,JORDON 45178 OLIVER ROAD #01,PRAIRIEVILLE LA 3/20/19 W/M 12/6/80 38
$10,717.00
Possession of Sch II CDS
VEHICLE REGISTRATION EXPIRED
POSSESSION OF MARIJUANA 1st OFFENSE
CHAISSON,SHANNON THOMAS 7894 OAKLAND DRIVE #1,DENHAM SPRINGS 3/20/19 W/M 11/23/88 30
$25,500.00
THEFT
UNAUTHORIZED USE OF A MOTOR VEHICLE
$500.00
RESISTING AN OFFICER
REINE,CHEYENNE N 30476 MICHELLE STREET,WALKER LA 3/21/19 W/F 9/16/97 21
$500.00
SIMPLE BATTERY
VAUGHN,COREY BRANDON 12964 ERIN AVE,BATON ROUGE LA 3/21/19 W/M 11/29/76 42
$0.00
Transported/court/return
MERCANTE,MISTI LYNN 349 Flannery Rd,Baton Rouge LA 3/21/19 W/F 7/26/71 47
$0.00
Possession Sch I other than Marijuana or Synthetic
Possession of Sch II CDS
$949.00
CARELESS OPERATION
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
$814.00
DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
$1,008.50
MAXIMUM SPEED LIMIT
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
SECURITY REQUIRED
HAMILTON,ROXANNE 13740 HENRY DR,DENHAM SPRINGS LA 3/21/19 W/F 5/31/77 41
$500.00
THEFT
$1,000.00
MAXIMUM SPEED LIMIT
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
$1,000.00
THEFT
ENTER/REMAIN IN PLACES/ON LAND AFTER BEING FORBIDDEN
SPENCE,RONNIE 1007 Bruce Dr,Denham Springs LA 3/21/19 W/M 11/3/83 35
$3,000.00
CRIMINAL TRESPASS
UNAUTHORIZED USE OF A MOVABLE
$11,000.00
Possession of Sch II CDS
Poss. of marijuana under 14 grams
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
$1,000.00
RESISTING AN OFFICER
GOSHEN,RICHARD 713 Council Hill Rd,East Sundee IL 3/21/19 W/M 2/25/68 51
$10,500.00
Possession of Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
VILLENEUVE,JORDAN KAYLIE 277 MILLER LN.,AMITE LA 3/21/19 W/F 4/2/90 28
$0.00
PROBATION
ROE,EMILY L 11060 Clover Leaf,Denham Springs LA 3/21/19 W/F 12/25/92 26
$10,000.00
THEFT
MORGAN,COLBY 14500 RUE DES CHENES,FRENCH 3/21/19 W/M 7/22/96 22
$0.00
Transported/court/return
DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION
BARNETT,SARAH 24180 JOE MAY RD,DENHAM SPRINGS LA 3/21/19 W/F 7/18/85 33
$2,500.00
Possession of Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
RAY,KENNETH 24180 JOE MAY RD,DENHAM SPRINGS LA 3/21/19 W/M 1/16/92 27
$10,500.00
Possession of Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
$1,000.00
DISTURBING THE PEACE
SIMPLE ASSAULT
AVANTS,CHARLES MATTHEW 27660 FROST RD,LIVINGSTON LA 3/21/19 W/M 3/4/93 26
$500.00
THEFT
RAYBURN,MICHAEL J 43255 MOORE,PRARIEVILLE LA 3/21/19 W/M 12/15/68 50
$0.00
Fugitive
MCMANUS,JORDAN 33488 Wiess Road,Denham Springs LA 3/21/19 W/M 11/22/91 27
$1,500.00
BATTERY OF A DATING PARTNER
FRANCIS,MATTHEW 33488 WEISS RD,WALKER LA 3/21/19 W/M 4/10/88 30
$1,500.00
BATTERY OF A DATING PARTNER
COLEMAN,DERRICK 22779 CABO LN,DENHAM SPRINGS LA 3/21/19 B/M 7/17/86 32
$111,000.00
Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS
ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS
POSSESSION OF/DEALING IN FIREARMS W/OBLITERATED NUMBER/MARK
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN FIREARM
$205.00
OBSTRUCTION TO DRIVER/S VIEW OR DRIVING MECHANISM
DIXON,JOY LYNN 1463 CLINTON DR #1,DENHAM SPRINGS LA 3/21/19 W/F 7/28/64 54
$10,000.00
Possession of Sch II CDS
MILLER,COURTNEY D 39790 WEST SAM ARNOLD DR, 3/21/19 W/F 10/26/96 22
$0.00
Fugitive
SEALES,ALICIA 304 Avenue A.,Kentwood LA 3/21/19 B/F 2/12/84 35
$1,217.00
POSSESSION OF MARIJUANA 1st OFFENSE
RESISTING AN OFFICER
VEHICLE LICENSE REQUIRED
WALLACE,TREVON 10183 Quick BL DS,Hammond LA 3/21/19 B/M 6/21/96 22
$0.00
Fugitive
ARTIGA,RAUL 2011 JERLYN DR,DENHAM SPRINGS LA 3/21/19 U/M 9/16/71 47
$10,000.00
Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY
FILMORE,BRIDGET 14383 KELLER RD,ST AMANT LA 3/21/19 W/F 12/17/77 41
$7,500.00
Possession of Sch II CDS
Possession of Sch II CDS
Possession of Sch II CDS
Possession of Sch II CDS
WILDER,GEORGE M 813 PUPERA AVE,GONZALES LA 3/21/19 W/M 2/28/83 36
$500.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
$526.00
No Driver License
Expired MVI
BLAIR,DAWSON RAGNAR 10817 STONE PINE ST 15,GREENWELL 3/22/19 W/M 6/25/00 18
$10,000.00
AGGR.FLIGHT FROM AN OFFICER:INT/L REFUSAL TO STOP,LIFE ENDAN
MAXIMUM SPEED LIMIT
VEHICLES WITHOUT REQUIRED EQUIPMENT OR IN UNSAFE CONDITION
RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE
KERSEY,JEREMY 459 COCKERHAM,DENHAM SPRINGS LA 3/22/19 W/M 2/3/77 42
$500.00
RESISTING AN OFFICER
$650.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
BOGGAN,JULIE 30997 Sweet Bay St,Denham Springs LA 3/22/19 W/F 12/6/71 47
$20,500.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
Possession Sch I other than Marijuana or Synthetic
Possession of Sch III CDS
UNDERWOOD,TOREY ZANE 30119 Barnett Rd.,DENHAM SPRINGS LA 3/22/19 W/M 7/26/90 28
$1,000.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
RESISTING AN OFFICER
BADEAUX,ROBYN 36234 LYNCHBOURG DR,DENHAM SPRINGS 3/22/19 W/F 11/16/88 30
$0.00
Fugitive
SHERIDAN,BRANDON 30252 GARDEN ST,DENHAM SPRINGS LA 3/22/19 W/M 12/12/83 35
$100,500.00
Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS
Manufacture, Cultivation, Distribution, PWITD Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
RIZZUTO,MICHELANGELO 30254 Genesis St,Denham Springs LA 3/22/19 W/M 11/12/68 50
$101,000.00
Manufacture, Cultivation, Distribution, PWITD Sch II CDS
Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS
Poss. of marijuana under 14 grams
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
BERTHELOT,SIDNEY ROBINSON 23795 HWY42,HOLDEN LA 3/22/19 W/M 4/18/79 39
$0.00
PROBATION
BROWN,JASMINE 8645 Linkwood dr,Denham Springs LA 3/22/19 W/F 10/11/90 28
$2,236.00
DWI first offense
DRIVING ON RIGHT SIDE OF ROAD; EXCEPTIONS
DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC
SAFETY BELT USE; TAGS INDICATING EXEMPTION
PROCEDURE ON APPROACH OF AN AUTHORIZED EMERGENCY VEHICLE
RESISTING AN OFFICER
SPRING,JOSEPH W 4999 MYERS RD,TERRY MS 3/22/19 W/M 6/15/91 27
$50,500.00
RESISTING AN OFFICER
POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON
MYERS,BRANDON 33115 Walker north rd,Walker LA 3/22/19 W/M 8/5/94 24
$0.00
PROBATION ADMINISTRATIVE SANCTION
PALENCIA,LAURA LEBLANC 10377 LONE PINE DR,DENHAM SPRINGS LA 3/22/19 W/F 12/3/80 38
$500.00
RESISTING AN OFFICER
STEWMAN,CALVIN 30600 LA HWY 16,DENHAM SPRINGS LA 3/22/19 B/M 12/4/86 32
$25,000.00
Nonconsensual disclosure of a private image
WASCOM,KENNIE F 27151 SATSUMA RD,LIVINGSTON LA 3/22/19 W/M 5/30/78 40
$951.00
SECURITY REQUIRED
Expired MVI
REGISTRATION CERTIFICATES
$552.00
CARELESS OPERATION
TEAGUE,DRUE STEVEN 22759 BALSAM ST,DENHAM SPRINGS LA 3/22/19 W/M 5/20/96 22
$10,500.00
2ND DEG BATTERY: INT/L SERIOUS BODILY INJURY
FALSE IMPRISONMENT
$0.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
WILLIAMS,WILL 180 PINE BAYOU CIR,MONROE LA 3/22/19 B/M 6/15/93 25
$50,000.00
Possession of Sch IV CDS
$10,500.00
Possession of Sch IV CDS
RESISTING AN OFFICER
BOYETT,MICHAEL TALMAGE 23655 IRA TAYLOR,LIV LA 3/22/19 W/M 2/1/65 54
$2,500.00
COURT COST
RUPULO,JERSON JOSE‑MEJIA 00200 RULAND ST,HAMMOND LA 3/22/19 U/M 9/21/86 32
$25,000.00
FILING OR MAINTAINING FALSE PUBLIC RECORDS
VOHSBERG,JOSEPH DANIEL 30839 Dogwood,Denham Springs LA 3/22/19 W/M 8/7/74 44
$50,000.00
Possession of Sch II CDS
MCCARROLL,WENDELL ROLAND 29993 Mulberry st,Albany LA 3/22/19 W/M 4/19/79 39
$30,000.00
Possession Sch I other than Marijuana or Synthetic
Possession of Sch III CDS
Possession of Sch IV CDS
$0.00
PAROLE
RANDOL,CECIL WILLIAM 21338 Ellis Brumfeild Rd,Kentwood LA 3/22/19 W/M 3/2/89 30
$1,500.00
No Driver License
Expired MVI
EVIDENCE OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE LIABILITY SECURITY CONTAINED IN VEHICLE
$871.50
Traffic Bench Warrant FTA Fee
DRIVING ON RIGHT SIDE OF ROAD; EXCEPTIONS
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
STOP SIGNS AND YIELD SIGNS
LENTZ,PHILLIP 27007 GAYLORD,WALKER LA 3/22/19 W/M 5/19/67 51
$500.00
DISTURBING THE PEACE
BOYD,MICHAEL ALLEN 11177 JUNIPER ST,DENHAM SPRINGS LA 3/22/19 W/M 1/30/87 32
$11,000.00
THEFT
ENTER/REMAIN IN PLACES/ON LAND AFTER BEING FORBIDDEN
RESISTING AN OFFICER
$0.00
SIMPLE BURGLARY
AUTREY,CRYSTAL 27225 GLASCOCK LN,WALKER LA 3/22/19 W/F 7/28/83 35
$1,500.00
TAIL LAMPS
FALSE CERTIFICATES
SECURITY REQUIRED
$607.00
MAXIMUM SPEED LIMIT
FAILURE TO APPEAR
ROBINSON,DAWN M 41137 3RD COLONIAL ST.,PRAIRIEVILLE LA 3/22/19 W/F 7/20/76 42
$25,000.00
IDENTITY THEFT
HYATT,JARRED 30122 NORTH WILLOW ROAD,LIVINGSTON 3/22/19 W/M 9/18/93 25
$10,717.00
Possession of Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC
$412.00
MAXIMUM SPEED LIMIT
LAND,JOHN S 10377 Lone Pine Dr,Denham Springs LA 3/22/19 W/M 5/28/84 34
$500.00
RESISTING AN OFFICER
$2,000.00
SIMPLE BATTERY
SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
FAILURE TO APPEAR
ALVAREZ,YOVANI 00231 NORTH STREET,DENHAM SPRINGS 3/22/19 W/M 12/12/81 37
$500.00
SIMPLE ASSAULT
$0.00
Fugitive
MCALISTER,SHAWN 14225 HUNTLEY AVE,BATON ROUGE LA 3/23/19 W/F 3/12/74 45
$10,969.00
Possession of Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
CARELESS OPERATION
Improper display of temp. plate
$402.00
CARELESS OPERATION
$629.00
MAXIMUM SPEED LIMIT
AMOUNT OF FEES; CREDIT OR REFUND; DURATION OF LICENSE
MCGEHEE,JASON PHILIP 35081 CORBIN ROAD,WALKER LA 3/23/19 W/M 7/25/73 45
$100,500.00
Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS
ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
$100,500.00
Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS
ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
GRAVES,KIMBERLY 8400 JOHN MARTIN LANE,DENHAM 3/23/19 W/F 11/30/80 38
$10,500.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
Possession of Sch III CDS
MCGEHEE,ERICA JAMES 35081 CORBIN ROAD,WALKER LA 3/23/19 W/F 5/28/75 43
$120,000.00
Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS
Possession of Sch II CDS
Possession of Sch II CDS
ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS
$100,500.00
Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS
$852.00
DRIVING ON RIGHT SIDE OF ROAD; EXCEPTIONS
JAMES,CHAMAR LAVON 01500 I10 SERVICE RD,SLIDELL LA 3/23/19 B/M 2/27/96 23
$31,000.00
Poss. of marijuana under 14 grams
Possession of Sch II CDS
Possession of Sch II CDS
Possession of Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
THOMAS,JEREMY LAMONT 917 MARTIN LUTHER KING DR,DENHAM 3/23/19 B/M 12/26/98 20
$146,469.00
AGGR.FLIGHT FROM AN OFFICER:INT/L REFUSAL TO STOP,LIFE ENDAN
Poss. of marijuana under 14 grams
Possession of Sch II CDS
ILLEGAL CARRYING OF WEAPONS
ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS
ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN FIREARM
TAKING CONTRABAND TO/FROM PENAL INSTITUTIONS PROHIBITED
Improper display of temp. plate
RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE
STOP SIGNS AND YIELD SIGNS
FORD,JAHKIEM KADEM 08651 COOK RD,DENHAM SPRINGS LA 3/23/19 B/M 1/17/94 25
$625.00
MAXIMUM SPEED LIMIT
No Driver License
$1,000.00
Expired MVI
SECURITY REQUIRED
RHEAMS,CHRISTOPHER LAMONT 24527 Joni ln,Denham Springs LA 3/23/19 B/M 12/24/80 38
$75,000.00
IDENTITY THEFT
MONETARY INSTRUMENT ABUSE
BANK FRAUD
MIZELL,MICAH 426 Bryan st,Denham Springs LA 3/23/19 W/M 5/14/95 23
$5,000.00
THEFT
SUMRALL,WILLIAM 26400 John L Lane,Denham Springs LA 3/23/19 W/M 9/12/61 57
$5,000.00
TELEPHONE COMMUNICATIONS; IMPROPER LANGUAGE; HARASSMENT
HODGES,RUBEN 13171 Bergeron ln,Walker LA 3/23/19 W/M 4/24/54 64
$1,000.00
MAXIMUM SPEED LIMIT
SUSPENSION/REVOCATION/CANCELLATION OF LICENSES; JUD/L REVIEW
CLAYTON,LARRY P 30945 Honeysuckle,Denham Springs LA 3/23/19 W/M 3/12/80 39
$40,000.00
SIMPLE BURGLARY
SIMPLE BURGLARY OF INHABITED DWELLING
CATALANO,STACY 49445 WOODHAVEN RD 15,HAMMOND LA 3/23/19 W/F 12/5/84 34
$75,000.00
ACCESSORY/ SECOND DEGREE MURDER
MCALLISTER,GABRIEL 11290 DUBOIS LN,DENHAM SPRINGS LA 3/23/19 W/M 3/18/97 22
$2,500.00
Simple Battery Domestic Violence
MARINO,ANGELEAH IRIS 3/23/19 W/F 10/19/98 20
$2,500.00
Simple Battery Domestic Violence
BATEAST,LANCE MICHAEL 3/23/19 B/M 2/7/83 36
$15,000.00
SIMPLE BURGLARY
ANTHONY,AMBER 26630 Hwy 42,Holden LA 3/23/19 W/F 8/7/85 33
$2,500.00
Simple Battery Domestic Violence
RUSSELL,JERRY 13804 RAMPART,BATON ROUGE LA 3/23/19 B/M 10/31/56 62
$500.00
THEFT
KENT,JOHN ALLEN 30475 MILTON RD,WALKER LA 3/24/19 W/M 9/22/90 28
$500.00
OBSTRUCTING PUBLIC PASSAGES
KURTZ,MOLLY LYNN 29615 Melanie st,Walker LA 3/24/19 W/F 8/1/72 46
$10,000.00
THEFT
DETALENTE,KARA 28656 HWY 441,HOLDEN LA 3/24/19 W/F 8/15/86 32
$1,000.00
Poss. of marijuana under 14 grams
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
$15,000.00
Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY
KANOA,WILLIAM 20151 PERRIN FERRY RD,SPRINGFIELD LA 3/24/19 W/M 8/11/62 56
$7,500.00
VIOLATION OF PROTECTIVE ORDERS
$500.00
SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
WHITE,PAIGE 21093 CULLEN RD,DENHAM SPRINGS LA 3/24/19 W/F 12/22/84 34
$500.00
VAGRANCY
BENNETT,WILLIAM A 26350 CLYDE BLOUNT ROAD,LIVINGSTON 3/24/19 W/M 9/15/70 48
$32,000.00
FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
PERSALL,EDGAR 13771 SYCAMORE ST,WALKER LA 3/24/19 W/M 7/7/86 32
$10,000.00
2ND DEG BATTERY: INT/L SERIOUS BODILY INJURY
WATTS,KYLE E 20095 Hwy 42,Livingston LA 3/24/19 W/M 4/15/82 36
$0.00
Fugitive
LEWIS,MARIA R 24980 GREENWELL SPRINGS RD, 3/24/19 W/F 9/15/75 43
$5,000.00
THEFT
$0.00
Possession of Sch IV CDS
Sale/dist./poss. of legend drug w/o Rx
$0.00
Possession of Sch IV CDS
Sale/dist./poss. of legend drug w/o Rx
DWI first offense
$5,000.00
THEFT
$0.00
Possession of Sch III CDS
$0.00
Fugitive
GRAY,KERRY 24697 Fayard Rd,Springfield LA 3/25/19 W/F 12/19/77 41
$2,500.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
WINSTON,KEYIANA SANTREL 17032 Range Rd,Hammond LA 3/25/19 B/F 12/24/93 25
$10,731.00
THEFT
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
SECURITY REQUIRED
HEADLAMPS FOR MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
WINSTON,EMMA COREYELL 47305 Cherry St,Hammond LA 3/25/19 B/F 2/22/00 19
$10,000.00
Theft (Felony)
HILL,JOSHUA 7468 Pine Bluff Rd,Denham Springs LA 3/25/19 W/M 4/6/99 19
$10,000.00
ILLEGAL USE OF WEAPONS/DANGEROUS INSTRUMENTALITIES
COLEMAN,STEPHEN 7474 PINE BLUFF RD,DENHAM SPRINGS LA 3/25/19 W/M 9/9/78 40
$0.00
Possession of Sch II CDS
$0.00
THEFT
$10,000.00
ILLEGAL USE OF WEAPONS/DANGEROUS INSTRUMENTALITIES
WECAS,ROBERT 7468 Pine Bluff Rd,Denham Springs LA 3/25/19 W/M 10/22/97 21
$35,000.00
ILLEGAL USE OF WEAPONS/DANGEROUS INSTRUMENTALITIES
RESISTING AN OFFICER WITH FORCE OR VIOLENCE
MAYO,JODY 3485 lotts,denham springs LA 3/25/19 W/M 4/6/73 45
$25,000.00
SEXUAL BATTERY
ALBAN,JORDAN 9878 CHATEAU DRIVE,BATON ROUGE LA 3/25/19 W/F 9/25/86 32
$0.00
Court Remand
KIMBALL,MICHAEL S 17095 Jennifer Dr,Livingston LA 3/25/19 W/M 11/16/76 42
$0.00
PROBATION
CLARK,LESLIE 2218 South Amedee Rd,Gonzales LA 3/25/19 W/F 8/6/97 21
$7,500.00
ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS
GARRETT,CARDELL A 55308 mashon,indep LA 3/25/19 B/M 10/1/84 34
$10,000.00
ILLEGAL USE OF WEAPONS/DANGEROUS INSTRUMENTALITIES
MCDONALD,LOGAN 8255 Buttercup St,Denham Springs LA 3/25/19 W/F 10/23/95 23
$0.00
Transported/court/return
$0.00
Possession of Sch II CDS
JONES,MATTHEW 417 Pocahontas St,Denham Springs LA 3/25/19 W/M 5/30/93 25
$380.00
OWNER TO SECURE REGISTRATION
Failure of seller to transfer title within 5 days
$26,500.00
AGGRAVATED BATTERY
HIT ‑ AND ‑ RUN DRIVING
HIT ‑ AND ‑ RUN DRIVING
NEGLIGENT INJURING
SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
$25,000.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
$455.00
GENERAL SPEED LAW
STRICKLAND,CELESTE 01200 CANVASBACK DR,LAKE CHARLES LA 3/25/19 W/F 1/19/69 50
$500.00
SIMPLE BATTERY
$500.00
CRIMINAL TRESPASS
CARPENTER,ERIN 00127 EASTERLY ST,DENHAM SPRINGS LA 3/25/19 W/F 3/18/72 47
$500.00
DISTURBING THE PEACE
BADEAUX,ROBYN 36234 LYNCHBOURG DR,DENHAM SPRINGS 3/25/19 W/F 11/16/88 30
$25,500.00
SIMPLE BURGLARY OF INHABITED DWELLING
Sale/dist./poss. of legend drug w/o Rx
$110,500.00
OBSTRUCTION OF JUSTICE
Possession of Sch IV CDS
TAKING CONTRABAND TO/FROM PENAL INSTITUTIONS PROHIBITED
RESISTING AN OFFICER WITH FORCE OR VIOLENCE
BATTERY OF A CORRECTIONAL FACILITY EMPLOYEE
SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
$125,000.00
TAKING CONTRABAND TO/FROM PENAL INSTITUTIONS PROHIBITED
Manufacture, Distribution, PWITD Sch IV CDS
CAMERON,ASHJON 32465 OAKENWOOD ST.,DENHAM SPRINGS 3/25/19 W/F 4/9/92 26
$0.00
Fugitive
WISE,DOUGLAS J 7347 LINDA LEE,DENHAM SPRINGS LA 3/25/19 W/M 3/11/81 38
$0.00
Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY
$2,500.00
SIMPLE ASSAULT
$1,000.00
SECURITY REQUIRED
VEHICLE REGISTRATION EXPIRED
SMITH,ZACHARY 16416 CUT OFF RD,KENTWOOD LA 3/26/19 W/M 9/27/79 39
$11,000.00
Possession of Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
RESISTING AN OFFICER
$15,000.00
SIMPLE BURGLARY
ABERNATHY,DELANE MARIE 36100 Lynchburg Dr,Denham Springs LA 3/26/19 W/F 1/4/86 33
$10,500.00
THEFT
RESISTING AN OFFICER
TENHAAF,THOMAS AQUAINUS 25195 West St,Springfield LA 3/26/19 W/M 3/15/86 33
$0.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
JACKSON,ARIONNA D 606 Cockerham Rd,Denham Springs LA 3/26/19 B/F 7/11/99 19
$0.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
ALLEN,ADDISON SAMUEL 4675 Cypress St,Zachary LA 3/26/19 W/M 2/22/92 27
$2,500.00
FAILURE TO APPEAR
MAXIMUM SPEED LIMIT
Switched Plate
FALSE CERTIFICATES
$0.00
Court Remand
KEY,CHRISTIAN 12531,Baton Rouge LA 3/26/19 W/M 10/4/96 22
$1,000.00
Poss. of marijuana under 14 grams
GIANELLONI,JAMES DARIN 30135 HWY 447,WALKER LA 3/26/19 W/M 8/20/77 41
$5,000.00
DISTURBING THE PEACE
RESISTING AN OFFICER
CAZAREZ,ELIAS 24214 Larry Dr,Denham Springs LA 3/26/19 W/M 10/4/90 28
$0.00
BATTERY OF A DATING PARTNER
$50,000.00
Possession of Sch II CDS
BERTUCCI,BENJAMIN M 15192 Hwy 22,Ponchotoula LA 3/26/19 W/M 6/4/84 34
$10,000.00
THEFT
JOHNSON,JEREMY 518 East Great Herron,Gonzales LA 3/26/19 B/M 1/17/81 38
$0.00
Transported/court/return
PICKLE,JAMES 44472 Gervis Sheets Rd,St. Amant LA 3/26/19 W/M 7/14/82 36
$0.00
Fugitive
RIKER,AUSTIN J 33230 Walker N. rd Lot 34,Walker LA 3/26/19 W/M 2/25/91 28
$1,500.00
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
VEHICLE LICENSE REQUIRED
EVIDENCE OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE LIABILITY SECURITY CONTAINED IN VEHICLE
WEATHERS,EDWARD 6254 BARKSDALE STREET,BATON ROUGE 3/26/19 B/M 8/2/73 45
$50,000.00
SIMPLE BURGLARY
HANNA,ASHLEY 35315 CLINTON ALLEN RD,DENHAM 3/26/19 W/F 6/20/89 29
$25,500.00
THEFT
UNAUTHORIZED ENTRY OF A PLACE OF BUSINESS
ZAMARRIPA,OSCAR HUERTA 2812 PURINGTON AVE,FORT WORTH TX 3/26/19 W/M 8/8/85 33
$1,000.00
GENERAL SPEED LAW
DRIVER MUST BE LICENSED
STEVENSON,MICHAEL 27970 HORSESHOE RD N,INDEPENDENCE 3/26/19 W/M 5/8/56 62
$500.00
SIMPLE BATTERY
PORTILLO,MARISELA ,BYHALIA MS 3/26/19 W/F 7/20/87 31
$21,434.00
DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC
DRIVER MUST BE LICENSED
Fradulent Document for Identication (MISD)
RESISTING AN OFFICER
Possession of Sch II CDS
Possession of Sch II CDS
VARELA,JAVIER ,BYHALIA MS 3/26/19 W/M 3/7/84 35
$1,434.00
DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC
DRIVER MUST BE LICENSED
RESISTING AN OFFICER
Fradulent Document for Identication (MISD)
MCDANIEL,REQUAL 36490 CANE MARKET RD,DENHAM SPRINGS 3/26/19 W/F 1/8/72 47
$1,000.00
THEFT
$200.00
DRIVER MUST BE LICENSED
PRICE,TANYA LYNELLE 33507 DUFF RD,WALKER LA 3/26/19 W/F 1/23/75 44
$161,434.00
Manufacture, Cultivation, Distribution, PWITD Sch II CDS
Manufacture, Cultivation, Distribution, PWITD Sch II CDS
Poss. of marijuana under 14 grams
ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
TAIL LAMPS
POSSESSION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN MOTOR VEHICLES
Possession of Sch IV CDS
WILLIS,MARK ALLEN 4336 MIMOSA ST,BATON ROUGE LA 3/26/19 W/M 12/8/84 34
$100,000.00
Residential Contractor Fraud
ORTH,ALEX M 32123 LINDER ROAD,DENHAM SPRINGS LA 3/27/19 W/M 12/19/96 22
$1,217.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
Poss. of marijuana 14 grams or more
TAIL LAMPS
$4,500.00
GENERAL SPEED LAW
DWI first offense
ILLUMINATING DEVICES REQUIRED
$367.00
GENERAL SPEED LAW
$335.00
GENERAL SPEED LAW
$1,500.00
LIMITATIONS ON BACKING
Poss. of marijuana under 14 grams
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
CARR,FRELISHA 09116 Great Smokey av,Baton Rouge LA 3/27/19 B/F 4/22/94 24
$0.00
BATTERY OF A DATING PARTNER
Domestic Abuse Aggravated Assault
LEBLANC,PEYTON 12677 BUDDY ELLIS RD,DENHAM SPRINGS 3/27/19 W/F 8/20/96 22
$0.00
Fugitive
$1,850.00
Switched Plate
SAFETY BELT USE; TAGS INDICATING EXEMPTION
Texting While Driving
SECURITY REQUIRED
CAVALIER,PATRICIA 17331 SYCAMORE ST,WALKER LA 3/27/19 W/F 12/11/49 69
$500.00
EXPIRED VEHICLE REGISTRATION
SORENSON,JAMES 5767 Point rd,Doilene LA 3/27/19 W/M 8/1/70 48
$0.00
DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION
STREET,MICHAEL JAY 00854 Ivory st,Denham Springs LA 3/27/19 W/M 10/14/91 27
$0.00
DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION
MORGAN,JOHNNY RENCE 34278 Cane Market rd,Denham Springs LA 3/27/19 W/M 1/26/95 24
$5,000.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
MEADORS,LUKE 8711 Dave Clark rd,Denham Springs LA 3/27/19 W/M 9/18/81 37
$0.00
Transported/court/return
JONES,JEFFERY BRIAN LAKESHORE DRIVE,EHTEL LA 3/27/19 W/M 3/12/89 30
$50,000.00
Home Invasion
STRICKLAND,LEIGH A 22298 ROLLING ACRES DRIVE,DENHAM 3/27/19 W/F 3/6/89 30
$1,000.00
SIMPLE BATTERY
SIMPLE BATTERY OF A CHILD WELFARE WORKER
WILLIAMS,EUGENE 31954 SHELLY DR,SPRINGFIELD LA 3/27/19 W/M 3/9/59 60
$25,000.00
SEXUAL BATTERY
MCCHRISTIAN,BENJAMIN 28424 GREY EAGLE DR,DENHAM SPRINGS 3/28/19 W/M 9/19/94 24
$1,051.00
SIMPLE BURGLARY OF INHABITED DWELLING
AVANTS,JUSTIN LANE 31575 AVANTS ROAD,WALKER LA 3/28/19 W/M 2/11/96 23
PROBATION
MITCHELL,MIA 00219 WOODLAND STREET,DENHAM 3/28/19 B/F 9/16/00 18
$50,000.00
Domestic Abuse Aggravated Assault
$50,500.00
DISTURBING THE PEACE
Attempted home invasion
$1,500.00
MAXIMUM SPEED LIMIT
No Driver License
SECURITY REQUIRED
DAY,TYLER W 7802 FOXBORO RD,DENHAM SPRINGS LA 3/28/19 W/M 1/1/94 25
$500.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
$0.00
Fugitive
CARUSO,VINCENT J 00221 VEROT SCHOOL ROAD,LAFAYETTE 3/28/19 W/M 7/10/78 40
$1,231.00
DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN MOTOR VEHICLES
$260.00
CARELESS OPERATION
$1,500.00
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
$500.00
SECURITY REQUIRED
DEMARS,BENIGNO FRANK 08200 Buttercup st,Denham Springs LA 3/28/19 B/M 3/27/95 24
$500.00
SIMPLE ASSAULT
WILLIAMS,DESMOND 29509 BROWN MORRISON,ALBANY LA 3/28/19 B/M 1/23/82 37
$50,000.00
Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY
DOMESTIC ABUSE BATTERY
DOMESTIC ABUSE BATTERY
GALLMAN,JOHN KELL 18219 Autumn rd,Prairiville LA 3/28/19 W/M 12/8/95 23
$1,514.00
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
DWI first offense
CARELESS OPERATION
SMITH,KAELEB BERIC 239 Bonnie Dr.,Baton Rouge LA 3/28/19 W/M 1/25/89 30
$83,514.00
Poss of heroin under 2 grams
Possession of Sch II CDS
Possession of Sch III CDS
Manufacture, Distribution, PWITD Sch IV CDS
Poss. of marijuana under 14 grams
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
DWI second offense
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC
BATISTE,RODERIC CHARLES 4566 CONAL DR,BATON ROUGE LA 3/28/19 B/M 3/20/63 56
$10,000.00
Theft (Felony)
LEWIS,PAUL J 36804 LONGLEAF DR.,INDEPENDENCE LA 3/28/19 W/M 7/11/89 29
$25,000.00
Theft of a Motor Vehicle
$0.00
PROBATION
$15,000.00
SIMPLE BURGLARY
$0.00
Fugitive
MORSE,RANDALL 12970 Springfield rd,Denham Springs LA 3/28/19 W/M 8/4/86 32
$568.50
GENERAL SPEED LAW
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
$35,000.00
THEFT
POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON
$50,000.00
SIMPLE BURGLARY
$2,000.00
GENERAL SPEED LAW
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
SECURITY REQUIRED
Switched Plate
NORMAN,QUWINTON 1612 Harlem st,Winsboro LA 3/28/19 B/M 5/7/90 28
$0.00
DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION
PARSONS,WILLIAM H 52192 DANNA RD,INDY LA 3/28/19 W/M 6/11/78 40
$0.00
DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION
TAMU,KEINGATUM 629 GARR RD,RUSTON LA 3/28/19 B/M 5/18/79 39
$0.00
DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION
MILLER,KELLI 35740 BILL STILLEY RD,INDEPENDENCE LA 3/28/19 W/F 10/7/85 33
$35,500.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
Theft of a Motor Vehicle
Possession of Sch II CDS
BAHAM,STORMI 29165 TOM WILLIAMS,INDEPENDENCE LA 3/28/19 W/F 3/31/91 28
$500.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
BRITTEN,DAWN WELSH 38346 SAINT THOMAS DR,GONZALES LA 3/28/19 B/F 11/5/77 41
$25,000.00
Theft (Felony)
BARKER,NATHAN W 9141 SPRINGRIDGE,DENHAM SPRINGS LA 3/28/19 W/M 9/17/91 27
$20,000.00
SIMPLE ROBBERY
BIZETTE,CHAD 18272 HWY 42,LIVINGSTON LA 3/28/19 W/M 8/4/72 46
$0.00
Court Remand
NELSON,HERMAN LOUIS 18565 GUITREAU LN,PORT VINCENT LA 3/28/19 W/M 11/10/55 63
$0.00
DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION
GAUTHREAUX,NATHAN 35740 Bill Stilley rd,Independence LA 3/28/19 W/M 11/25/94 24
$35,500.00
Theft of a Motor Vehicle
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
Possession of Sch II CDS
WILLIAMS,LYNDREA 02326 37TH STREET,BATON ROUGE LA 3/28/19 B/F 11/22/96 22
$10,000.00
Theft (Felony)
MILES,SHANTINA 5342 sycamore st,Baton Rouge LA 3/28/19 B/F 6/4/87 31
$17,500.00
ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS
THEFT
CRAYTON,MARK RANDALL 25419 ONEILLION ROAD,HOLDEN LA 3/28/19 W/M 4/16/88 30
$0.00
Court Remand
MUJALLI,RASHAD 31433 CAFE LINE ROAD,ALBANY LA 3/28/19 W/M 10/3/64 54
$500.00
SIMPLE BATTERY
ARNOLD,LAWRENCE 338 Edgewood Dr,Denham Springs LA 3/28/19 W/M 11/3/63 55
$2,217.00
DWI first offense
RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE
Poss. of marijuana under 14 grams
POSSESSION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN MOTOR VEHICLES
TILLMAN,BERNARD 25077 GEORGE SETTLEMENT ROAD, 3/28/19 B/M 9/1/77 41
$0.00
Fugitive
HEATH,LACY 25257 CENTER STREET,SPRINGFIELD LA 3/28/19 W/F 12/11/85 33
$25,000.00
INSTITUTIONAL VANDALISM
$500.00
SIMPLE BATTERY
BERNARD,MELISHA MARIE 32221 STEWART DRIVE,DENHAM SPRINGS 3/28/19 W/F 5/15/74 44
$20,000.00
AGGRAVATED BATTERY
TERRELL,DAKOTA SHANE 12488 PENDARVIS LANE,WALKER LA 3/28/19 W/M 11/13/97 21
$3,150.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
DWI first offense
FAILURE TO APPEAR
MAXIMUM SPEED LIMIT
VEHICLE LICENSE REQUIRED
$4,750.00
Driving under suspension for prior DWI offense
SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
LITTERING PROHIBITED
SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
DISTURBING THE PEACE
THREATENING A PUBLIC OFFICIAL
THREATENING A PUBLIC OFFICIAL
RESISTING AN OFFICER
RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE
RESISTING AN OFFICER
STEWART,CASEY GENE 00580 OPAL BENNETT RD,AMITE LA 3/29/19 W/M 5/10/87 31
$0.00
PROBATION
LORD,ASHTON 32688 Perkins Rd,Denham Springs LA 3/29/19 W/F 5/18/86 32
$10,000.00
THEFT
$10,000.00
Poss of heroin under 2 grams
JARREAU,AMBER 5306 SHERWOOD ST.,BATON ROUGE LA 3/29/19 B/F 2/5/93 26
$25,000.00
THEFT
DAY,MARCUS 4546 Raleigh Dr,Baton Rouge LA 3/29/19 B/M 6/14/95 23
$25,000.00
OBSTRUCTION OF JUSTICE
KEITH,NASHAUNDA 46447 DURBIN RD,TICKFAW LA 3/29/19 B/F 5/13/91 27
$10,000.00
CYBERSTALKING
$779.00
MAXIMUM SPEED LIMIT
No Driver License
FAILURE TO APPEAR
$1,000.00
MAXIMUM SPEED LIMIT
DRIVER MUST BE LICENSED
DAVIS,TYRONE 310 N 11TH ST,PONCHATOULA LA 3/29/19 B/M 9/29/72 46
$0.00
THEFT OF GOODS
RICCA,CHRISTINA 5545 Hidden Ridge Rd,Baton ROuge LA 3/29/19 W/F 9/19/75 43
$31,000.00
Poss of heroin under 2 grams
Possession of Sch II CDS
PROSTITUTION
Possession of Sch IV CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
ROTTMAN,TRENT 8333 Brown Bud St,Denham Springs LA 3/29/19 W/M 4/18/99 19
$500.00
AGGRAVATED ASSAULT
HARPER,DAVID W 23411 STEPP RD,ROBERT LA 3/29/19 W/M 5/1/85 33
$10,000.00
THEFT
STEVENSON,MICHAEL 27970 HORSESHOE RD N,INDEPENDENCE 3/29/19 W/M 5/8/56 62
$10,000.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
PREVOST,MELINA 30983 GOLDENROD ST,DENHAM SPRINGS 3/29/19 W/F 8/18/69 49
$10,500.00
THEFT
ILLEGAL CARRYING OF WEAPONS
$1,000.00
THEFT
BAKER,BRANDON 30715 BURGESS RD,DENHAM SPRINGS LA 3/29/19 W/M 4/5/00 18
$1,000.00
PRINCIPAL/THEFT
DAVIS,COURTNEY MICHELLE 30715 BURGRESS AVE,DENHAM SPRINGS 3/29/19 W/F 12/8/96 22
$500.00
THEFT
$500.00
THEFT
BENNETT,MELISSA 11153 HUMINGBIRD RD,DENHAM SPRINGS 3/29/19 W/F 10/9/98 20
$500.00
THEFT
$500.00
ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS
JOHNSON,LLOYD 21461 BONNIE DR,DENHAM SPRINGS LA 3/29/19 W/M 6/4/85 33
$1,000.00
GENERAL SPEED LAW
DRIVER MUST BE LICENSED
$500.00
THEFT OF GOODS
$1,500.00
DRIVER MUST BE LICENSED
SECURITY REQUIRED
CRIMINAL MISCHIEF
HOYT,DARRON 25152 RED OAK RD,LIVINGSTON LA 3/29/19 W/M 7/30/77 41
$0.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
MELANCON,DALYN P 14490 MY HAPINESS DR,GONZALES LA 3/29/19 W/M 11/17/89 29
$10,714.00
Possession of Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
TURNING MOVEMENTS AND REQUIRED SIGNALS
$1,000.00
CRIMINAL MISCHIEF
ALEXANDER,RAYMOND 02013 AMIR AVE,BATON ROUGE LA 3/30/19 B/M 4/29/90 28
$632.00
GENERAL SPEED LAW
No Driver License
$10,000.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
THEFT
$10,000.00
Poss. of marijuana under 14 grams
$10,000.00
THEFT
WILSON,JOVAN CHARLES 10077 Juban Crossing Rd,Denham Springs 3/30/19 B/M 11/24/83 35
$20,000.00
Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY
$0.00
Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY
ARNOLD,CHARLES DAKOTA 11370 Dubois Lane,Denham Springs LA 3/30/19 W/M 1/23/90 29
$22,192.00
Possession of Sch II CDS
Possession of Sch IV CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
STOP SIGNS AND YIELD SIGNS
SIGNAL LAMPS AND SIGNAL DEVICES
OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES
SECURITY REQUIRED
Switched Plate
OWNER TO SECURE REGISTRATION
HERRELL,JONATHAN DENTON 14166 FLORIDA BLVD,LIVINGSTON LA 3/30/19 W/M 5/24/94 24
$75,000.00
ATTEMPT/ SECOND DEGREE MURDER
LOVETTE,ADAM 0500 FRED BANKS,DENHAM SPRINGS LA 3/30/19 W/M 2/2/83 36
$500.00
SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
GONZALES‑RICO,BEATRIZ 30275 Charles King Rd,Albany LA 3/30/19 W/F 1/13/72 47
$5,000.00
VIOLATION OF PROTECTIVE ORDERS
CALDERON,CARLOS 30275 CHARLES KING RD,ALBANY LA 3/30/19 W/M 1/30/82 37
$5,000.00
BATTERY OF A DATING PARTNER
JACKSON,SKYLER D 11536 MARY LEE DR,DENHAM SPRINGS LA 3/30/19 W/M 8/16/00 18
$5,000.00
DWI first offense
DRIVER MUST BE LICENSED
CARELESS OPERATION
CLOTIAUX,SHANE 26229 WALKER SOUTH RD,DENHAM 3/30/19 W/M 3/30/77 42
$25,000.00
Simple Battery Domestic Violence
FOURNET,JORDAN 9557 BARBER ST,DENHAM SPRINGS LA 3/30/19 W/F 9/13/93 25
$11,000.00
RESISTING AN OFFICER
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
Possession of Sch II CDS
$500.00
THEFT
$0.00
THEFT
MORRIS,WILLIAM HWY 42,PRAIRIEVILLE LA 3/30/19 W/M 10/30/87 31
$25,500.00
RESISTING AN OFFICER
MONETARY INSTREMENT ABUSE
BAKER,HALLI 31830 VIVIAN WHITE RD. 01,ALBANY LA 3/30/19 W/F 1/25/00 19
$20,500.00
Poss of heroin under 2 grams
Possession of Sch II CDS
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
DEVALL,ADRENA 15012 CROSSGATE DR,WALKER LA 3/30/19 W/F 1/2/73 46
$10,000.00
Domestic Abuse Aggravated Assault
METHVIEN,TIMOTHY J 28285 HWY 22,SPRINGFIELD LA 3/31/19 W/M 9/26/84 34
$552.00
FAILURE TO APPEAR
$447.00
DRIVER MUST BE LICENSED
VARNADO,AUSTIN W 9484 BLOUNT RD,DENHAM SPRINGS LA 3/31/19 W/M 4/23/96 22
$1,500.00
VIOLATION OF PROTECTION ORDERS
MCCRORY,CAMERON PRENTISS 33888 CLINTON ALLEN RD,DENHAM 3/31/19 W/M 4/21/99 19
$500.00
PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA
ROTTMAN,TRENT 31090 BROWN BUD STREET,DENHAM 3/31/19 W/M 4/18/99 19
$500.00
RESISTING AN OFFICER
COVINGTON,MARK DEWAYNE 35447 WEISS RD,WALKER LA 3/31/19 W/M 6/11/88 30
$25,000.00
SIMPLE BATTERY
SIMPLE ASSAULT
$5,000.00
SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
REYES,JOE ANTHONY 511 Carrie St,Denham Springs LA 3/31/19 W/M 12/21/84 34
$1,500.00
Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY
$650.00
DISTURBING THE PEACE
FAILURE TO APPEAR
HUMPAL,CORY MITCHELL 2629 Nanette Dr,Denham Springs LA 3/31/19 W/M 2/28/91 28
$5,000.00
DOMESTIC ABUSE BATTERY
HUDSPETH,JOSEPH T 32520 Dwayne Dr,Walker LA 3/31/19 W/M 6/9/91 27
$500.00
RESISTING AN OFFICER
$5,000.00
THEFT
FURR,JOSHUA LACO 1325 MUNSON RD,SLAUGHTER LA 3/31/19 W/M 11/1/85 33
$500.00
TELEPHONE COMMUNICATIONS; IMPROPER LANGUAGE; HARASSMENT
CARPENTER,ERIN 00127 EASTERLY ST,DENHAM SPRINGS LA 3/31/19 W/F 3/18/72 47
$2,000.00
DWI first offense
RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE
RESISTING AN OFFICER
MARTIN,JAMES S 10748 ARNOLD RD,DENHAM SPRINGS LA 3/31/19 W/M 2/24/55 64
$200.00
SAFETY BELT USE; TAGS INDICATING EXEMPTION
$1,000.00
CRIMINAL TRESPASS
THEFT
$584.00
DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC
SECURITY REQUIRED
Traffic Bench Warrant FTA Fee
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