LIVINGSTON -- The following person were booked into the Livingston Parish Prison from March 20-31, 2019, according to booking records from the Sheriff’s Office. These records do not reflect innocence or guilt:

PICARD,COBY ALLEN                          123675 Henry Drive,Denham Springs LA            3/20/19                   W/M                                                             10/8/90                                                                 28

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          THEFT

          SECURITY REQUIRED

          No Driver License

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          Theft of a Motor Vehicle

DAVID,SHAY                                         9150 Lockhart Lot a111,Denham Springs LA      3/20/19                   W/F                                                             12/17/85                                                                33

                                                                                                                                                                      $350.00

          FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

                                                                                                                                                                      $400.00

          CARELESS OPERATION

GREEN,DAPHNE                                  3649 Courtland Dr,Baton Rouge LA                    3/20/19                   B/F                                                             1/5/82                                                                   37

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          Theft of a Motor Vehicle

PARKER,GERMELL                              8202 Thistle,Denham Springs LA                       3/20/19                   B/M                                                             4/13/92                                                                 26

                                                                                                                                                                  $20,000.00

          2ND DEG BATTERY:  INT/L SERIOUS BODILY INJURY

                                                                                                                                                                         $0.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

PIERRE,SHANE RAY                            44949 Parsonage,Hammond LA                          3/20/19                   W/M                                                             7/29/76                                                                 42

                                                                                                                                                                      $500.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

                                                                                                                                                                      $500.00

          Expired MVI

                                                                                                                                                                      $500.00

          ENTER/REMAIN IN PLACES/ON LAND AFTER BEING FORBIDDEN

MAY,KORI B                                         22137 WALKER SOUTH RD.,WALKER LA          3/20/19                   W/M                                                             3/17/81                                                                 38

 

                                                                                                                                                                      $861.50

          Switched Plate

          SECURITY REQUIRED

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

FLORES,HUGO                                     16572 Louisiana Hwy 15,Prarieville LA               3/20/19                   W/M                                                             1/31/66                                                                 53

                                                                                                                                                                  $35,000.00

          Residential Contractor Fraud

          THEFT

THOMPSON,TIMOTHY E                       7887 SPANISH OAK RD,DENHAM SPRINGS       3/20/19                   W/M                                                             9/28/86                                                                 32

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          Nonconsensual disclosure of a private image

                                                                                                                                                                      $500.00

          TELEPHONE COMMUNICATIONS; IMPROPER LANGUAGE; HARASSMENT

GILL,DAVID                                          32844 Brightwood Dr,Walker LA                         3/20/19                   W/M                                                             4/21/80                                                                 38

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          UNAUTHORIZED USE OF "ACCESS CARD" AS THEFT

BRADDOCK,NATHAN                           8062 LOCKHART RD,DENHAM SPRINGS LA      3/20/19                   W/M                                                             5/24/85                                                                 33

                                                                                                                                                                      $500.00

          ENTER/REMAIN IN PLACES/ON LAND AFTER BEING FORBIDDEN

JOHNSON,DEREK WAYNE                   13221 SUNSHINE RD,BATON ROUGE LA           3/20/19                   B/M                                                             6/16/68                                                                 50

                                                                                                                                                                   $2,000.00

          THEFT

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

SIBLEY,RICHARD E                              33630 N. CORBIN BL,WALKER LA                     3/20/19                   W/M                                                             7/31/82                                                                 36

                                                                                                                                                                      $500.00

          CRIMINAL TRESPASS

BAKER,JORDON                                  45178 OLIVER ROAD #01,PRAIRIEVILLE LA      3/20/19                   W/M                                                             12/6/80                                                                 38

                                                                                                                                                                  $10,717.00

          Possession of Sch II CDS

          VEHICLE REGISTRATION EXPIRED

          POSSESSION OF MARIJUANA 1st OFFENSE

CHAISSON,SHANNON THOMAS           7894 OAKLAND DRIVE #1,DENHAM SPRINGS   3/20/19                   W/M                                                             11/23/88                                                                30

                                                                                                                                                                  $25,500.00

          THEFT

          UNAUTHORIZED USE OF A MOTOR VEHICLE

                                                                                                                                                                      $500.00

          RESISTING AN OFFICER

REINE,CHEYENNE N                            30476 MICHELLE STREET,WALKER LA             3/21/19                   W/F                                                             9/16/97                                                                 21

                                                                                                                                                                      $500.00

          SIMPLE BATTERY

VAUGHN,COREY BRANDON                 12964 ERIN AVE,BATON ROUGE LA                  3/21/19                   W/M                                                             11/29/76                                                                42

                                                                                                                                                                         $0.00

          Transported/court/return

MERCANTE,MISTI LYNN                       349 Flannery Rd,Baton Rouge LA                       3/21/19                   W/F                                                             7/26/71                                                                 47

                                                                                                                                                                         $0.00

          Possession Sch I other than Marijuana or Synthetic

          Possession of Sch II CDS

                                                                                                                                                                      $949.00

          CARELESS OPERATION

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

                                                                                                                                                                      $814.00

          DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

                                                                                                                                                                   $1,008.50

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

          SECURITY REQUIRED

HAMILTON,ROXANNE                          13740 HENRY DR,DENHAM SPRINGS LA           3/21/19                   W/F                                                             5/31/77                                                                 41

                                                                                                                                                                      $500.00

          THEFT

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          THEFT

          ENTER/REMAIN IN PLACES/ON LAND AFTER BEING FORBIDDEN

SPENCE,RONNIE                                  1007 Bruce Dr,Denham Springs LA                    3/21/19                   W/M                                                             11/3/83                                                                 35

                                                                                                                                                                   $3,000.00

          CRIMINAL TRESPASS

          UNAUTHORIZED USE OF A MOVABLE

                                                                                                                                                                  $11,000.00

          Possession of Sch II CDS

          Poss. of marijuana under 14 grams

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          RESISTING AN OFFICER

GOSHEN,RICHARD                              713 Council Hill Rd,East Sundee IL                    3/21/19                   W/M                                                             2/25/68                                                                 51

                                                                                                                                                                  $10,500.00

          Possession of Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

VILLENEUVE,JORDAN KAYLIE            277 MILLER LN.,AMITE LA                                 3/21/19                   W/F                                                             4/2/90                                                                   28

                                                                                                                                                                         $0.00

          PROBATION

ROE,EMILY L                                        11060 Clover Leaf,Denham Springs LA              3/21/19                   W/F                                                             12/25/92                                                                26

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          THEFT

MORGAN,COLBY                                 14500 RUE DES CHENES,FRENCH                     3/21/19                   W/M                                                             7/22/96                                                                 22

                                                                                                                                                                         $0.00

          Transported/court/return

                                                                                                                                                                                

          DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION

BARNETT,SARAH                                24180 JOE MAY RD,DENHAM SPRINGS LA        3/21/19                   W/F                                                             7/18/85                                                                 33

                                                                                                                                                                   $2,500.00

          Possession of Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

RAY,KENNETH                                     24180 JOE MAY RD,DENHAM SPRINGS LA        3/21/19                   W/M                                                             1/16/92                                                                 27

                                                                                                                                                                  $10,500.00

          Possession of Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          DISTURBING THE PEACE

          SIMPLE ASSAULT

AVANTS,CHARLES MATTHEW             27660 FROST RD,LIVINGSTON LA                     3/21/19                   W/M                                                             3/4/93                                                                   26

                                                                                                                                                                      $500.00

          THEFT

RAYBURN,MICHAEL J                          43255 MOORE,PRARIEVILLE LA                        3/21/19                   W/M                                                             12/15/68                                                                50

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

MCMANUS,JORDAN                             33488 Wiess Road,Denham Springs LA             3/21/19                   W/M                                                             11/22/91                                                                27

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          BATTERY OF A DATING PARTNER

FRANCIS,MATTHEW                            33488 WEISS RD,WALKER LA                            3/21/19                   W/M                                                             4/10/88                                                                 30

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          BATTERY OF A DATING PARTNER

COLEMAN,DERRICK                            22779 CABO LN,DENHAM SPRINGS LA             3/21/19                   B/M                                                             7/17/86                                                                 32

                                                                                                                                                                $111,000.00

          Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS

          ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS

          POSSESSION OF/DEALING IN FIREARMS W/OBLITERATED NUMBER/MARK

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN FIREARM

                                                                                                                                                                      $205.00

          OBSTRUCTION TO DRIVER/S VIEW OR DRIVING MECHANISM

DIXON,JOY LYNN                                 1463 CLINTON DR #1,DENHAM SPRINGS LA     3/21/19                   W/F                                                             7/28/64                                                                 54

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          Possession of Sch II CDS

MILLER,COURTNEY D                          39790 WEST SAM ARNOLD DR,                         3/21/19                   W/F                                                             10/26/96                                                                22

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

SEALES,ALICIA                                    304 Avenue A.,Kentwood LA                              3/21/19                   B/F                                                             2/12/84                                                                 35

                                                                                                                                                                   $1,217.00

          POSSESSION OF MARIJUANA 1st OFFENSE

          RESISTING AN OFFICER

          VEHICLE LICENSE REQUIRED

WALLACE,TREVON                              10183 Quick BL DS,Hammond LA                      3/21/19                   B/M                                                             6/21/96                                                                 22

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

ARTIGA,RAUL                                      2011 JERLYN DR,DENHAM SPRINGS LA           3/21/19                   U/M                                                             9/16/71                                                                 47

 

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY

FILMORE,BRIDGET                              14383 KELLER RD,ST AMANT LA                       3/21/19                   W/F                                                             12/17/77                                                                41

                                                                                                                                                                   $7,500.00

          Possession of Sch II CDS

          Possession of Sch II CDS

          Possession of Sch II CDS

          Possession of Sch II CDS

WILDER,GEORGE M                             813 PUPERA AVE,GONZALES LA                      3/21/19                   W/M                                                             2/28/83                                                                 36

                                                                                                                                                                      $500.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

                                                                                                                                                                      $526.00

          No Driver License

          Expired MVI

BLAIR,DAWSON RAGNAR                    10817 STONE PINE ST 15,GREENWELL             3/22/19                   W/M                                                             6/25/00                                                                 18

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          AGGR.FLIGHT FROM AN OFFICER:INT/L REFUSAL TO STOP,LIFE ENDAN

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          VEHICLES WITHOUT REQUIRED EQUIPMENT OR IN UNSAFE CONDITION

          RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE

KERSEY,JEREMY                                 459 COCKERHAM,DENHAM SPRINGS LA          3/22/19                   W/M                                                             2/3/77                                                                   42

                                                                                                                                                                      $500.00

          RESISTING AN OFFICER

                                                                                                                                                                      $650.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

BOGGAN,JULIE                                    30997 Sweet Bay St,Denham Springs LA           3/22/19                   W/F                                                             12/6/71                                                                 47

                                                                                                                                                                  $20,500.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          Possession Sch I other than Marijuana or Synthetic

          Possession of Sch III CDS

UNDERWOOD,TOREY ZANE                30119 Barnett Rd.,DENHAM SPRINGS LA          3/22/19                   W/M                                                             7/26/90                                                                 28

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          RESISTING AN OFFICER

BADEAUX,ROBYN                                36234 LYNCHBOURG DR,DENHAM SPRINGS    3/22/19                   W/F                                                             11/16/88                                                                30

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

SHERIDAN,BRANDON                          30252 GARDEN ST,DENHAM SPRINGS LA         3/22/19                   W/M                                                             12/12/83                                                                35

                                                                                                                                                                $100,500.00

          Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS

          Manufacture, Cultivation, Distribution, PWITD Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

RIZZUTO,MICHELANGELO                   30254 Genesis St,Denham Springs LA               3/22/19                   W/M                                                             11/12/68                                                                50

                                                                                                                                                                $101,000.00

          Manufacture, Cultivation, Distribution, PWITD Sch II CDS

          Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS

          Poss. of marijuana under 14 grams

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

BERTHELOT,SIDNEY ROBINSON         23795 HWY42,HOLDEN LA                                 3/22/19                   W/M                                                             4/18/79                                                                 39

                                                                                                                                                                         $0.00

          PROBATION

BROWN,JASMINE                                8645 Linkwood dr,Denham Springs LA              3/22/19                   W/F                                                             10/11/90                                                                28

                                                                                                                                                                   $2,236.00

          DWI first offense

          DRIVING ON RIGHT SIDE OF ROAD;  EXCEPTIONS

          DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC

          SAFETY BELT USE;  TAGS INDICATING EXEMPTION

          PROCEDURE ON APPROACH OF AN AUTHORIZED EMERGENCY VEHICLE

          RESISTING AN OFFICER

SPRING,JOSEPH W                              4999 MYERS RD,TERRY MS                               3/22/19                   W/M                                                             6/15/91                                                                 27

                                                                                                                                                                  $50,500.00

          RESISTING AN OFFICER

          POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON

MYERS,BRANDON                               33115 Walker north rd,Walker LA                       3/22/19                   W/M                                                             8/5/94                                                                   24

                                                                                                                                                                         $0.00

          PROBATION ADMINISTRATIVE SANCTION

PALENCIA,LAURA LEBLANC               10377 LONE PINE DR,DENHAM SPRINGS LA     3/22/19                   W/F                                                             12/3/80                                                                 38

                                                                                                                                                                      $500.00

          RESISTING AN OFFICER

STEWMAN,CALVIN                               30600 LA HWY 16,DENHAM SPRINGS LA           3/22/19                   B/M                                                             12/4/86                                                                 32

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          Nonconsensual disclosure of a private image

WASCOM,KENNIE F                             27151 SATSUMA RD,LIVINGSTON LA                3/22/19                   W/M                                                             5/30/78                                                                 40

                                                                                                                                                                      $951.00

          SECURITY REQUIRED

          Expired MVI

          REGISTRATION CERTIFICATES

                                                                                                                                                                      $552.00

          CARELESS OPERATION

TEAGUE,DRUE STEVEN                       22759 BALSAM ST,DENHAM SPRINGS LA         3/22/19                   W/M                                                             5/20/96                                                                 22

                                                                                                                                                                  $10,500.00

          2ND DEG BATTERY:  INT/L SERIOUS BODILY INJURY

          FALSE IMPRISONMENT

                                                                                                                                                                         $0.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

WILLIAMS,WILL                                    180 PINE BAYOU CIR,MONROE LA                    3/22/19                   B/M                                                             6/15/93                                                                 25

                                                                                                                                                                  $50,000.00

          Possession of Sch IV CDS

                                                                                                                                                                  $10,500.00

          Possession of Sch IV CDS

          RESISTING AN OFFICER

BOYETT,MICHAEL TALMAGE               23655 IRA TAYLOR,LIV LA                                 3/22/19                   W/M                                                             2/1/65                                                                   54

                                                                                                                                                                   $2,500.00

          COURT COST

RUPULO,JERSON JOSE‑MEJIA            00200 RULAND ST,HAMMOND LA                      3/22/19                   U/M                                                             9/21/86                                                                 32

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          FILING OR MAINTAINING FALSE PUBLIC RECORDS

VOHSBERG,JOSEPH DANIEL               30839 Dogwood,Denham Springs LA                 3/22/19                   W/M                                                             8/7/74                                                                   44

                                                                                                                                                                  $50,000.00

          Possession of Sch II CDS

MCCARROLL,WENDELL ROLAND        29993 Mulberry st,Albany LA                              3/22/19                   W/M                                                             4/19/79                                                                 39

                                                                                                                                                                  $30,000.00

          Possession Sch I other than Marijuana or Synthetic

          Possession of Sch III CDS

          Possession of Sch IV CDS

                                                                                                                                                                         $0.00

          PAROLE

RANDOL,CECIL WILLIAM                     21338 Ellis Brumfeild Rd,Kentwood LA              3/22/19                   W/M                                                             3/2/89                                                                   30

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          No Driver License

          Expired MVI

          EVIDENCE OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE LIABILITY SECURITY  CONTAINED IN VEHICLE

                                                                                                                                                                      $871.50

          Traffic Bench Warrant FTA Fee

          DRIVING ON RIGHT SIDE OF ROAD;  EXCEPTIONS

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

          STOP SIGNS AND YIELD SIGNS

LENTZ,PHILLIP                                     27007 GAYLORD,WALKER LA                            3/22/19                   W/M                                                             5/19/67                                                                 51

                                                                                                                                                                      $500.00

          DISTURBING THE PEACE

BOYD,MICHAEL ALLEN                        11177 JUNIPER ST,DENHAM SPRINGS LA         3/22/19                   W/M                                                             1/30/87                                                                 32

                                                                                                                                                                  $11,000.00

          THEFT

          ENTER/REMAIN IN PLACES/ON LAND AFTER BEING FORBIDDEN

          RESISTING AN OFFICER

                                                                                                                                                                         $0.00

          SIMPLE BURGLARY

AUTREY,CRYSTAL                               27225 GLASCOCK LN,WALKER LA                    3/22/19                   W/F                                                             7/28/83                                                                 35

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          TAIL LAMPS

          FALSE CERTIFICATES

          SECURITY REQUIRED

                                                                                                                                                                      $607.00

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          FAILURE TO APPEAR

ROBINSON,DAWN M                            41137 3RD COLONIAL ST.,PRAIRIEVILLE LA     3/22/19                   W/F                                                             7/20/76                                                                 42

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          IDENTITY THEFT

HYATT,JARRED                                   30122 NORTH WILLOW ROAD,LIVINGSTON      3/22/19                   W/M                                                             9/18/93                                                                 25

                                                                                                                                                                  $10,717.00

          Possession of Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC

                                                                                                                                                                      $412.00

          MAXIMUM SPEED LIMIT

LAND,JOHN S                                       10377 Lone Pine Dr,Denham Springs LA            3/22/19                   W/M                                                             5/28/84                                                                 34

                                                                                                                                                                      $500.00

          RESISTING AN OFFICER

                                                                                                                                                                   $2,000.00

          SIMPLE BATTERY

          SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

          FAILURE TO APPEAR

ALVAREZ,YOVANI                                00231 NORTH STREET,DENHAM SPRINGS        3/22/19                   W/M                                                             12/12/81                                                                37

                                                                                                                                                                      $500.00

          SIMPLE ASSAULT

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

MCALISTER,SHAWN                            14225 HUNTLEY AVE,BATON ROUGE LA          3/23/19                   W/F                                                             3/12/74                                                                 45

                                                                                                                                                                  $10,969.00

          Possession of Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          CARELESS OPERATION

          Improper display of temp. plate

                                                                                                                                                                      $402.00

          CARELESS OPERATION

                                                                                                                                                                      $629.00

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          AMOUNT OF FEES; CREDIT OR REFUND; DURATION OF LICENSE

MCGEHEE,JASON PHILIP                    35081 CORBIN ROAD,WALKER LA                    3/23/19                   W/M                                                             7/25/73                                                                 45

                                                                                                                                                                $100,500.00

          Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS

          ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

                                                                                                                                                                $100,500.00

          Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS

          ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

GRAVES,KIMBERLY                             8400 JOHN MARTIN LANE,DENHAM                  3/23/19                   W/F                                                             11/30/80                                                                38

                                                                                                                                                                  $10,500.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          Possession of Sch III CDS

MCGEHEE,ERICA JAMES                     35081 CORBIN ROAD,WALKER LA                    3/23/19                   W/F                                                             5/28/75                                                                 43

                                                                                                                                                                $120,000.00

          Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS

          Possession of Sch II CDS

          Possession of Sch II CDS

          ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS

                                                                                                                                                                $100,500.00

          Manufacture, Cultivstion, Distribution or PWITD Sch I CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS

                                                                                                                                                                      $852.00

          DRIVING ON RIGHT SIDE OF ROAD;  EXCEPTIONS

JAMES,CHAMAR LAVON                      01500 I10 SERVICE RD,SLIDELL LA                   3/23/19                   B/M                                                             2/27/96                                                                 23

                                                                                                                                                                  $31,000.00

          Poss. of marijuana under 14 grams

          Possession of Sch II CDS

          Possession of Sch II CDS

          Possession of Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

THOMAS,JEREMY LAMONT                 917 MARTIN LUTHER KING DR,DENHAM           3/23/19                   B/M                                                             12/26/98                                                                20

                                                                                                                                                                $146,469.00

          AGGR.FLIGHT FROM AN OFFICER:INT/L REFUSAL TO STOP,LIFE ENDAN

          Poss. of marijuana under 14 grams

          Possession of Sch II CDS

          ILLEGAL CARRYING OF WEAPONS

          ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS

          ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN FIREARM

          TAKING CONTRABAND TO/FROM PENAL INSTITUTIONS PROHIBITED

          Improper display of temp. plate

          RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE

          STOP SIGNS AND YIELD SIGNS

FORD,JAHKIEM KADEM                       08651 COOK RD,DENHAM SPRINGS LA             3/23/19                   B/M                                                             1/17/94                                                                 25

                                                                                                                                                                      $625.00

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          No Driver License

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          Expired MVI

          SECURITY REQUIRED

RHEAMS,CHRISTOPHER LAMONT       24527 Joni ln,Denham Springs LA                      3/23/19                   B/M                                                             12/24/80                                                                38

                                                                                                                                                                  $75,000.00

          IDENTITY THEFT

          MONETARY INSTRUMENT ABUSE

          BANK FRAUD

MIZELL,MICAH                                     426 Bryan st,Denham Springs LA                       3/23/19                   W/M                                                             5/14/95                                                                 23

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          THEFT

SUMRALL,WILLIAM                              26400 John L Lane,Denham Springs LA             3/23/19                   W/M                                                             9/12/61                                                                 57

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          TELEPHONE COMMUNICATIONS; IMPROPER LANGUAGE; HARASSMENT

HODGES,RUBEN                                  13171 Bergeron ln,Walker LA                             3/23/19                   W/M                                                             4/24/54                                                                 64

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          SUSPENSION/REVOCATION/CANCELLATION OF LICENSES; JUD/L REVIEW

CLAYTON,LARRY P                             30945 Honeysuckle,Denham Springs LA            3/23/19                   W/M                                                             3/12/80                                                                 39

                                                                                                                                                                  $40,000.00

          SIMPLE BURGLARY

          SIMPLE BURGLARY OF INHABITED DWELLING

CATALANO,STACY                              49445 WOODHAVEN RD 15,HAMMOND LA        3/23/19                   W/F                                                             12/5/84                                                                 34

                                                                                                                                                                  $75,000.00

          ACCESSORY/ SECOND DEGREE MURDER

MCALLISTER,GABRIEL                        11290 DUBOIS LN,DENHAM SPRINGS LA          3/23/19                   W/M                                                             3/18/97                                                                 22

                                                                                                                                                                   $2,500.00

          Simple Battery Domestic Violence

MARINO,ANGELEAH IRIS                                                                                                3/23/19                   W/F                                                                                                                                        10/19/98                   20

                                                                                                                                                                   $2,500.00

          Simple Battery Domestic Violence

BATEAST,LANCE MICHAEL                                                                                            3/23/19                   B/M                                                                                                                                        2/7/83                      36

                                                                                                                                                                  $15,000.00

          SIMPLE BURGLARY

ANTHONY,AMBER                                26630 Hwy 42,Holden LA                                    3/23/19                   W/F                                                             8/7/85                                                                   33

                                                                                                                                                                   $2,500.00

          Simple Battery Domestic Violence

RUSSELL,JERRY                                  13804 RAMPART,BATON ROUGE LA                 3/23/19                   B/M                                                             10/31/56                                                                62

                                                                                                                                                                      $500.00

          THEFT

KENT,JOHN ALLEN                              30475 MILTON RD,WALKER LA                          3/24/19                   W/M                                                             9/22/90                                                                 28

                                                                                                                                                                      $500.00

          OBSTRUCTING PUBLIC PASSAGES

KURTZ,MOLLY LYNN                            29615 Melanie st,Walker LA                                3/24/19                   W/F                                                             8/1/72                                                                   46

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          THEFT

DETALENTE,KARA                               28656 HWY 441,HOLDEN LA                               3/24/19                   W/F                                                             8/15/86                                                                 32

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          Poss. of marijuana under 14 grams

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

                                                                                                                                                                  $15,000.00

          Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY

KANOA,WILLIAM                                  20151 PERRIN FERRY RD,SPRINGFIELD LA      3/24/19                   W/M                                                             8/11/62                                                                 56

                                                                                                                                                                   $7,500.00

          VIOLATION OF PROTECTIVE ORDERS

                                                                                                                                                                      $500.00

          SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

WHITE,PAIGE                                       21093 CULLEN RD,DENHAM SPRINGS LA         3/24/19                   W/F                                                             12/22/84                                                                34

                                                                                                                                                                      $500.00

          VAGRANCY

BENNETT,WILLIAM A                           26350 CLYDE BLOUNT ROAD,LIVINGSTON       3/24/19                   W/M                                                             9/15/70                                                                 48

                                                                                                                                                                  $32,000.00

          FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT

PERSALL,EDGAR                                 13771 SYCAMORE ST,WALKER LA                    3/24/19                   W/M                                                             7/7/86                                                                   32

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          2ND DEG BATTERY:  INT/L SERIOUS BODILY INJURY

WATTS,KYLE E                                    20095 Hwy 42,Livingston LA                              3/24/19                   W/M                                                             4/15/82                                                                 36

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

LEWIS,MARIA R                                    24980 GREENWELL SPRINGS RD,                     3/24/19                   W/F                                                             9/15/75                                                                 43

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          THEFT

                                                                                                                                                                         $0.00

          Possession of Sch IV CDS

          Sale/dist./poss. of legend drug w/o Rx

                                                                                                                                                                         $0.00

          Possession of Sch IV CDS

          Sale/dist./poss. of legend drug w/o Rx

          DWI first offense

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          THEFT

                                                                                                                                                                         $0.00

          Possession of Sch III CDS

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

GRAY,KERRY                                       24697 Fayard Rd,Springfield LA                         3/25/19                   W/F                                                             12/19/77                                                                41

                                                                                                                                                                   $2,500.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

WINSTON,KEYIANA SANTREL             17032 Range Rd,Hammond LA                           3/25/19                   B/F                                                             12/24/93                                                                25

                                                                                                                                                                  $10,731.00

          THEFT

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

          SECURITY REQUIRED

          HEADLAMPS FOR MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES

WINSTON,EMMA COREYELL                47305 Cherry St,Hammond LA                            3/25/19                   B/F                                                             2/22/00                                                                 19

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          Theft (Felony)

HILL,JOSHUA                                       7468 Pine Bluff Rd,Denham Springs LA             3/25/19                   W/M                                                             4/6/99                                                                   19

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          ILLEGAL USE OF WEAPONS/DANGEROUS INSTRUMENTALITIES

COLEMAN,STEPHEN                            7474 PINE BLUFF RD,DENHAM SPRINGS LA     3/25/19                   W/M                                                             9/9/78                                                                   40

                                                                                                                                                                         $0.00

          Possession of Sch II CDS

                                                                                                                                                                         $0.00

          THEFT

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          ILLEGAL USE OF WEAPONS/DANGEROUS INSTRUMENTALITIES

WECAS,ROBERT                                  7468 Pine Bluff Rd,Denham Springs LA             3/25/19                   W/M                                                             10/22/97                                                                21

                                                                                                                                                                  $35,000.00

          ILLEGAL USE OF WEAPONS/DANGEROUS INSTRUMENTALITIES

          RESISTING AN OFFICER WITH FORCE OR VIOLENCE

MAYO,JODY                                         3485 lotts,denham springs LA                            3/25/19                   W/M                                                             4/6/73                                                                   45

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          SEXUAL BATTERY

ALBAN,JORDAN                                   9878 CHATEAU DRIVE,BATON ROUGE LA        3/25/19                   W/F                                                             9/25/86                                                                 32

                                                                                                                                                                         $0.00

          Court Remand

KIMBALL,MICHAEL S                           17095 Jennifer Dr,Livingston LA                        3/25/19                   W/M                                                             11/16/76                                                                42

                                                                                                                                                                         $0.00

          PROBATION

CLARK,LESLIE                                     2218 South Amedee Rd,Gonzales LA                 3/25/19                   W/F                                                             8/6/97                                                                   21

                                                                                                                                                                   $7,500.00

          ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS

GARRETT,CARDELL A                         55308 mashon,indep LA                                     3/25/19                   B/M                                                             10/1/84                                                                 34

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          ILLEGAL USE OF WEAPONS/DANGEROUS INSTRUMENTALITIES

MCDONALD,LOGAN                             8255 Buttercup St,Denham Springs LA              3/25/19                   W/F                                                             10/23/95                                                                23

                                                                                                                                                                         $0.00

          Transported/court/return

                                                                                                                                                                         $0.00

          Possession of Sch II CDS

JONES,MATTHEW                                417 Pocahontas St,Denham Springs LA             3/25/19                   W/M                                                             5/30/93                                                                 25

                                                                                                                                                                      $380.00

          OWNER TO SECURE REGISTRATION

          Failure of seller to transfer title within 5 days

                                                                                                                                                                  $26,500.00

          AGGRAVATED BATTERY

          HIT ‑ AND ‑ RUN DRIVING

          HIT ‑ AND ‑ RUN DRIVING

          NEGLIGENT INJURING

          SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

                                                                                                                                                                      $455.00

          GENERAL SPEED LAW

STRICKLAND,CELESTE                       01200 CANVASBACK DR,LAKE CHARLES LA   3/25/19                   W/F                                                             1/19/69                                                                 50

                                                                                                                                                                      $500.00

          SIMPLE BATTERY

                                                                                                                                                                      $500.00

          CRIMINAL TRESPASS

CARPENTER,ERIN                                00127 EASTERLY ST,DENHAM SPRINGS LA     3/25/19                   W/F                                                             3/18/72                                                                 47

                                                                                                                                                                      $500.00

          DISTURBING THE PEACE

BADEAUX,ROBYN                                36234 LYNCHBOURG DR,DENHAM SPRINGS    3/25/19                   W/F                                                             11/16/88                                                                30

                                                                                                                                                                  $25,500.00

          SIMPLE BURGLARY OF INHABITED DWELLING

          Sale/dist./poss. of legend drug w/o Rx

                                                                                                                                                                $110,500.00

          OBSTRUCTION OF JUSTICE

          Possession of Sch IV CDS

          TAKING CONTRABAND TO/FROM PENAL INSTITUTIONS PROHIBITED

          RESISTING AN OFFICER WITH FORCE OR VIOLENCE

          BATTERY OF A CORRECTIONAL FACILITY EMPLOYEE

          SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

                                                                                                                                                                $125,000.00

          TAKING CONTRABAND TO/FROM PENAL INSTITUTIONS PROHIBITED

          Manufacture, Distribution, PWITD Sch IV CDS

CAMERON,ASHJON                             32465 OAKENWOOD ST.,DENHAM SPRINGS     3/25/19                   W/F                                                             4/9/92                                                                   26

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

WISE,DOUGLAS J                                7347 LINDA LEE,DENHAM SPRINGS LA             3/25/19                   W/M                                                             3/11/81                                                                 38

                                                                                                                                                                         $0.00

          Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY

                                                                                                                                                                   $2,500.00

          SIMPLE ASSAULT

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          SECURITY REQUIRED

          VEHICLE REGISTRATION EXPIRED

SMITH,ZACHARY                                  16416 CUT OFF RD,KENTWOOD LA                   3/26/19                   W/M                                                             9/27/79                                                                 39

                                                                                                                                                                  $11,000.00

          Possession of Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          RESISTING AN OFFICER

                                                                                                                                                                  $15,000.00

          SIMPLE BURGLARY

ABERNATHY,DELANE MARIE              36100 Lynchburg Dr,Denham Springs LA           3/26/19                   W/F                                                             1/4/86                                                                   33

                                                                                                                                                                  $10,500.00

          THEFT

          RESISTING AN OFFICER

TENHAAF,THOMAS AQUAINUS            25195 West St,Springfield LA                             3/26/19                   W/M                                                             3/15/86                                                                 33

                                                                                                                                                                         $0.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

JACKSON,ARIONNA D                         606 Cockerham Rd,Denham Springs LA             3/26/19                   B/F                                                             7/11/99                                                                 19

                                                                                                                                                                         $0.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

ALLEN,ADDISON SAMUEL                   4675 Cypress St,Zachary LA                               3/26/19                   W/M                                                             2/22/92                                                                 27

                                                                                                                                                                   $2,500.00

          FAILURE TO APPEAR

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          Switched Plate

          FALSE CERTIFICATES

                                                                                                                                                                         $0.00

          Court Remand

KEY,CHRISTIAN                                   12531,Baton Rouge LA                                       3/26/19                   W/M                                                             10/4/96                                                                 22

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          Poss. of marijuana under 14 grams

GIANELLONI,JAMES DARIN                 30135 HWY 447,WALKER LA                              3/26/19                   W/M                                                             8/20/77                                                                 41

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          DISTURBING THE PEACE

          RESISTING AN OFFICER

CAZAREZ,ELIAS                                   24214 Larry Dr,Denham Springs LA                   3/26/19                   W/M                                                             10/4/90                                                                 28

                                                                                                                                                                         $0.00

          BATTERY OF A DATING PARTNER

                                                                                                                                                                  $50,000.00

          Possession of Sch II CDS

BERTUCCI,BENJAMIN M                      15192 Hwy 22,Ponchotoula LA                           3/26/19                   W/M                                                             6/4/84                                                                   34

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          THEFT

JOHNSON,JEREMY                              518 East Great Herron,Gonzales LA                   3/26/19                   B/M                                                             1/17/81                                                                 38

                                                                                                                                                                         $0.00

          Transported/court/return

PICKLE,JAMES                                     44472 Gervis Sheets Rd,St. Amant LA                3/26/19                   W/M                                                             7/14/82                                                                 36

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

RIKER,AUSTIN J                                   33230 Walker N. rd Lot 34,Walker LA                  3/26/19                   W/M                                                             2/25/91                                                                 28

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

          VEHICLE LICENSE REQUIRED

          EVIDENCE OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE LIABILITY SECURITY  CONTAINED IN VEHICLE

WEATHERS,EDWARD                          6254 BARKSDALE STREET,BATON ROUGE      3/26/19                   B/M                                                             8/2/73                                                                   45

                                                                                                                                                                  $50,000.00

          SIMPLE BURGLARY

HANNA,ASHLEY                                   35315 CLINTON ALLEN RD,DENHAM                 3/26/19                   W/F                                                             6/20/89                                                                 29

                                                                                                                                                                  $25,500.00

          THEFT

          UNAUTHORIZED ENTRY OF A PLACE OF BUSINESS

ZAMARRIPA,OSCAR HUERTA              2812 PURINGTON AVE,FORT WORTH TX          3/26/19                   W/M                                                             8/8/85                                                                   33

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          GENERAL SPEED LAW

          DRIVER MUST BE LICENSED

STEVENSON,MICHAEL                         27970 HORSESHOE RD N,INDEPENDENCE       3/26/19                   W/M                                                             5/8/56                                                                   62

                                                                                                                                                                      $500.00

          SIMPLE BATTERY

PORTILLO,MARISELA                          ,BYHALIA MS                                                     3/26/19                   W/F                                                             7/20/87                                                                 31

                                                                                                                                                                  $21,434.00

          DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC

          DRIVER MUST BE LICENSED

          Fradulent Document for Identication (MISD)

          RESISTING AN OFFICER

          Possession of Sch II CDS

          Possession of Sch II CDS

VARELA,JAVIER                                   ,BYHALIA MS                                                     3/26/19                   W/M                                                             3/7/84                                                                   35

                                                                                                                                                                   $1,434.00

          DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC

          DRIVER MUST BE LICENSED

          RESISTING AN OFFICER

          Fradulent Document for Identication (MISD)

MCDANIEL,REQUAL                             36490 CANE MARKET RD,DENHAM SPRINGS   3/26/19                   W/F                                                             1/8/72                                                                   47

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          THEFT

                                                                                                                                                                      $200.00

          DRIVER MUST BE LICENSED

PRICE,TANYA LYNELLE                       33507 DUFF RD,WALKER LA                              3/26/19                   W/F                                                             1/23/75                                                                 44

                                                                                                                                                                $161,434.00

          Manufacture, Cultivation, Distribution, PWITD Sch II CDS

          Manufacture, Cultivation, Distribution, PWITD Sch II CDS

          Poss. of marijuana under 14 grams

          ILLEGAL CARRYING OF WEAPON PEN:USE WEAP/VIOLENT CRIME OR CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          TAIL LAMPS

          POSSESSION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN MOTOR VEHICLES

          Possession of Sch IV CDS

WILLIS,MARK ALLEN                           4336 MIMOSA ST,BATON ROUGE LA                 3/26/19                   W/M                                                             12/8/84                                                                 34

                                                                                                                                                                $100,000.00

          Residential Contractor Fraud

ORTH,ALEX M                                      32123 LINDER ROAD,DENHAM SPRINGS LA     3/27/19                   W/M                                                             12/19/96                                                                22

                                                                                                                                                                   $1,217.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          Poss. of marijuana 14 grams or more

          TAIL LAMPS

                                                                                                                                                                   $4,500.00

          GENERAL SPEED LAW

          DWI first offense

          ILLUMINATING DEVICES REQUIRED

                                                                                                                                                                      $367.00

          GENERAL SPEED LAW

                                                                                                                                                                      $335.00

          GENERAL SPEED LAW

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          LIMITATIONS ON BACKING

          Poss. of marijuana under 14 grams

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

CARR,FRELISHA                                  09116 Great Smokey av,Baton Rouge LA           3/27/19                   B/F                                                             4/22/94                                                                 24

                                                                                                                                                                         $0.00

          BATTERY OF A DATING PARTNER

          Domestic Abuse Aggravated Assault

LEBLANC,PEYTON                               12677 BUDDY ELLIS RD,DENHAM SPRINGS      3/27/19                   W/F                                                             8/20/96                                                                 22

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

                                                                                                                                                                   $1,850.00

          Switched Plate

          SAFETY BELT USE;  TAGS INDICATING EXEMPTION

          Texting While Driving

          SECURITY REQUIRED

CAVALIER,PATRICIA                           17331 SYCAMORE ST,WALKER LA                    3/27/19                   W/F                                                             12/11/49                                                                69

                                                                                                                                                                      $500.00

          EXPIRED VEHICLE REGISTRATION

SORENSON,JAMES                              5767 Point rd,Doilene LA                                    3/27/19                   W/M                                                             8/1/70                                                                   48

                                                                                                                                                                         $0.00

          DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION

STREET,MICHAEL JAY                         00854 Ivory st,Denham Springs LA                    3/27/19                   W/M                                                             10/14/91                                                                27

                                                                                                                                                                         $0.00

          DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION

MORGAN,JOHNNY RENCE                   34278 Cane Market rd,Denham Springs LA        3/27/19                   W/M                                                             1/26/95                                                                 24

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

MEADORS,LUKE                                  8711 Dave Clark rd,Denham Springs LA             3/27/19                   W/M                                                             9/18/81                                                                 37

                                                                                                                                                                         $0.00

          Transported/court/return

JONES,JEFFERY BRIAN                       LAKESHORE DRIVE,EHTEL LA                          3/27/19                   W/M                                                             3/12/89                                                                 30

                                                                                                                                                                  $50,000.00

          Home Invasion

STRICKLAND,LEIGH A                         22298 ROLLING ACRES DRIVE,DENHAM           3/27/19                   W/F                                                             3/6/89                                                                   30

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          SIMPLE BATTERY

          SIMPLE BATTERY OF A CHILD WELFARE WORKER

WILLIAMS,EUGENE                              31954 SHELLY DR,SPRINGFIELD LA                  3/27/19                   W/M                                                             3/9/59                                                                   60

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          SEXUAL BATTERY

MCCHRISTIAN,BENJAMIN                    28424 GREY EAGLE DR,DENHAM SPRINGS      3/28/19                   W/M                                                             9/19/94                                                                 24

                                                                                                                                                                   $1,051.00

          SIMPLE BURGLARY OF INHABITED DWELLING

AVANTS,JUSTIN LANE                         31575 AVANTS ROAD,WALKER LA                    3/28/19                   W/M                                                             2/11/96                                                                 23

                                                                                                                                                                                

          PROBATION

MITCHELL,MIA                                     00219 WOODLAND STREET,DENHAM               3/28/19                   B/F                                                             9/16/00                                                                 18

                                                                                                                                                                  $50,000.00

          Domestic Abuse Aggravated Assault

                                                                                                                                                                  $50,500.00

          DISTURBING THE PEACE

          Attempted home invasion

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          No Driver License

          SECURITY REQUIRED

DAY,TYLER W                                      7802 FOXBORO RD,DENHAM SPRINGS LA        3/28/19                   W/M                                                             1/1/94                                                                   25

                                                                                                                                                                      $500.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

CARUSO,VINCENT J                            00221 VEROT SCHOOL ROAD,LAFAYETTE       3/28/19                   W/M                                                             7/10/78                                                                 40

                                                                                                                                                                   $1,231.00

          DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          POSSESSION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN MOTOR VEHICLES

                                                                                                                                                                      $260.00

          CARELESS OPERATION

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

                                                                                                                                                                      $500.00

          SECURITY REQUIRED

DEMARS,BENIGNO FRANK                  08200 Buttercup st,Denham Springs LA             3/28/19                   B/M                                                             3/27/95                                                                 24

                                                                                                                                                                      $500.00

          SIMPLE ASSAULT

WILLIAMS,DESMOND                           29509 BROWN MORRISON,ALBANY LA             3/28/19                   B/M                                                             1/23/82                                                                 37

                                                                                                                                                                  $50,000.00

          Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

GALLMAN,JOHN KELL                         18219 Autumn rd,Prairiville LA                           3/28/19                   W/M                                                             12/8/95                                                                 23

                                                                                                                                                                   $1,514.00

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

          DWI first offense

          CARELESS OPERATION

SMITH,KAELEB BERIC                         239 Bonnie Dr.,Baton Rouge LA                         3/28/19                   W/M                                                             1/25/89                                                                 30

                                                                                                                                                                  $83,514.00

          Poss of heroin under 2 grams

          Possession of Sch II CDS

          Possession of Sch III CDS

          Manufacture, Distribution, PWITD Sch IV CDS

          Poss. of marijuana under 14 grams

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          DWI second offense

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

          DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC

BATISTE,RODERIC CHARLES              4566 CONAL DR,BATON ROUGE LA                  3/28/19                   B/M                                                             3/20/63                                                                 56

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          Theft (Felony)

LEWIS,PAUL J                                      36804 LONGLEAF DR.,INDEPENDENCE LA       3/28/19                   W/M                                                             7/11/89                                                                 29

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          Theft of a Motor Vehicle

                                                                                                                                                                         $0.00

          PROBATION

                                                                                                                                                                  $15,000.00

          SIMPLE BURGLARY

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

MORSE,RANDALL                                12970 Springfield rd,Denham Springs LA           3/28/19                   W/M                                                             8/4/86                                                                   32

                                                                                                                                                                      $568.50

          GENERAL SPEED LAW

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

                                                                                                                                                                  $35,000.00

          THEFT

          POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON

                                                                                                                                                                  $50,000.00

          SIMPLE BURGLARY

                                                                                                                                                                   $2,000.00

          GENERAL SPEED LAW

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

          SECURITY REQUIRED

          Switched Plate

NORMAN,QUWINTON                           1612 Harlem st,Winsboro LA                              3/28/19                   B/M                                                             5/7/90                                                                   28

                                                                                                                                                                         $0.00

          DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION

PARSONS,WILLIAM H                          52192 DANNA RD,INDY LA                                 3/28/19                   W/M                                                             6/11/78                                                                 40

                                                                                                                                                                         $0.00

          DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION

TAMU,KEINGATUM                              629 GARR RD,RUSTON LA                                 3/28/19                   B/M                                                             5/18/79                                                                 39

                                                                                                                                                                         $0.00

          DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION

MILLER,KELLI                                      35740 BILL STILLEY RD,INDEPENDENCE LA     3/28/19                   W/F                                                             10/7/85                                                                 33

                                                                                                                                                                  $35,500.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          Theft of a Motor Vehicle

          Possession of Sch II CDS

BAHAM,STORMI                                   29165 TOM WILLIAMS,INDEPENDENCE LA        3/28/19                   W/F                                                             3/31/91                                                                 28

                                                                                                                                                                      $500.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

BRITTEN,DAWN WELSH                       38346 SAINT THOMAS DR,GONZALES LA         3/28/19                   B/F                                                             11/5/77                                                                 41

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          Theft (Felony)

BARKER,NATHAN W                            9141 SPRINGRIDGE,DENHAM SPRINGS LA       3/28/19                   W/M                                                             9/17/91                                                                 27

                                                                                                                                                                  $20,000.00

          SIMPLE ROBBERY

BIZETTE,CHAD                                     18272 HWY 42,LIVINGSTON LA                          3/28/19                   W/M                                                             8/4/72                                                                   46

                                                                                                                                                                         $0.00

          Court Remand

NELSON,HERMAN LOUIS                     18565 GUITREAU LN,PORT VINCENT LA           3/28/19                   W/M                                                             11/10/55                                                                63

                                                                                                                                                                         $0.00

          DEPARTMENT OF CORRECTIONS INCARCERATION

GAUTHREAUX,NATHAN                       35740 Bill Stilley rd,Independence LA                3/28/19                   W/M                                                             11/25/94                                                                24

                                                                                                                                                                  $35,500.00

          Theft of a Motor Vehicle

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          Possession of Sch II CDS

WILLIAMS,LYNDREA                            02326 37TH STREET,BATON ROUGE LA            3/28/19                   B/F                                                             11/22/96                                                                22

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          Theft (Felony)

MILES,SHANTINA                                 5342 sycamore st,Baton Rouge LA                     3/28/19                   B/F                                                             6/4/87                                                                   31

                                                                                                                                                                  $17,500.00

          ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS

          THEFT

CRAYTON,MARK RANDALL                  25419 ONEILLION ROAD,HOLDEN LA                3/28/19                   W/M                                                             4/16/88                                                                 30

                                                                                                                                                                         $0.00

          Court Remand

MUJALLI,RASHAD                                31433 CAFE LINE ROAD,ALBANY LA                 3/28/19                   W/M                                                             10/3/64                                                                 54

                                                                                                                                                                      $500.00

          SIMPLE BATTERY

ARNOLD,LAWRENCE                           338 Edgewood Dr,Denham Springs LA               3/28/19                   W/M                                                             11/3/63                                                                 55

                                                                                                                                                                   $2,217.00

          DWI first offense

          RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE

          Poss. of marijuana under 14 grams

          POSSESSION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN MOTOR VEHICLES

TILLMAN,BERNARD                             25077 GEORGE SETTLEMENT ROAD,                3/28/19                   B/M                                                             9/1/77                                                                   41

                                                                                                                                                                         $0.00

          Fugitive

HEATH,LACY                                        25257 CENTER STREET,SPRINGFIELD LA         3/28/19                   W/F                                                             12/11/85                                                                33

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          INSTITUTIONAL VANDALISM

                                                                                                                                                                      $500.00

          SIMPLE BATTERY

BERNARD,MELISHA MARIE                 32221 STEWART DRIVE,DENHAM SPRINGS      3/28/19                   W/F                                                             5/15/74                                                                 44

                                                                                                                                                                  $20,000.00

          AGGRAVATED BATTERY

TERRELL,DAKOTA SHANE                  12488 PENDARVIS LANE,WALKER LA               3/28/19                   W/M                                                             11/13/97                                                                21

                                                                                                                                                                   $3,150.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          DWI first offense

          FAILURE TO APPEAR

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          VEHICLE LICENSE REQUIRED

                                                                                                                                                                   $4,750.00

          Driving under suspension for prior DWI offense

          SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

          LITTERING PROHIBITED

          SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

          DISTURBING THE PEACE

          THREATENING A PUBLIC OFFICIAL

          THREATENING A PUBLIC OFFICIAL

          RESISTING AN OFFICER

          RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE

          RESISTING AN OFFICER

STEWART,CASEY GENE                      00580 OPAL BENNETT RD,AMITE LA                 3/29/19                   W/M                                                             5/10/87                                                                 31

                                                                                                                                                                         $0.00

          PROBATION

LORD,ASHTON                                     32688 Perkins Rd,Denham Springs LA               3/29/19                   W/F                                                             5/18/86                                                                 32

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          THEFT

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          Poss of heroin under 2 grams

JARREAU,AMBER                                5306 SHERWOOD ST.,BATON ROUGE LA          3/29/19                   B/F                                                             2/5/93                                                                   26

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          THEFT

DAY,MARCUS                                       4546 Raleigh Dr,Baton Rouge LA                       3/29/19                   B/M                                                             6/14/95                                                                 23

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          OBSTRUCTION OF JUSTICE

KEITH,NASHAUNDA                             46447 DURBIN RD,TICKFAW LA                         3/29/19                   B/F                                                             5/13/91                                                                 27

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          CYBERSTALKING

                                                                                                                                                                      $779.00

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          No Driver License

          FAILURE TO APPEAR

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          MAXIMUM SPEED LIMIT

          DRIVER MUST BE LICENSED

DAVIS,TYRONE                                    310 N 11TH ST,PONCHATOULA LA                    3/29/19                   B/M                                                             9/29/72                                                                 46

                                                                                                                                                                         $0.00

          THEFT OF GOODS

RICCA,CHRISTINA                                5545 Hidden Ridge Rd,Baton ROuge LA             3/29/19                   W/F                                                             9/19/75                                                                 43

                                                                                                                                                                  $31,000.00

          Poss of heroin under 2 grams

          Possession of Sch II CDS

          PROSTITUTION

          Possession of Sch IV CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

ROTTMAN,TRENT                                8333 Brown Bud St,Denham Springs LA            3/29/19                   W/M                                                             4/18/99                                                                 19

                                                                                                                                                                      $500.00

          AGGRAVATED ASSAULT

HARPER,DAVID W                                23411 STEPP RD,ROBERT LA                            3/29/19                   W/M                                                             5/1/85                                                                   33

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          THEFT

STEVENSON,MICHAEL                         27970 HORSESHOE RD N,INDEPENDENCE       3/29/19                   W/M                                                             5/8/56                                                                   62

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

PREVOST,MELINA                                30983 GOLDENROD ST,DENHAM SPRINGS       3/29/19                   W/F                                                             8/18/69                                                                 49

                                                                                                                                                                  $10,500.00

          THEFT

          ILLEGAL CARRYING OF WEAPONS

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          THEFT

BAKER,BRANDON                               30715 BURGESS RD,DENHAM SPRINGS LA      3/29/19                   W/M                                                             4/5/00                                                                   18

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          PRINCIPAL/THEFT

DAVIS,COURTNEY MICHELLE              30715 BURGRESS AVE,DENHAM SPRINGS       3/29/19                   W/F                                                             12/8/96                                                                 22

                                                                                                                                                                      $500.00

          THEFT

                                                                                                                                                                      $500.00

          THEFT

BENNETT,MELISSA                              11153 HUMINGBIRD RD,DENHAM SPRINGS      3/29/19                   W/F                                                             10/9/98                                                                 20

                                                                                                                                                                      $500.00

          THEFT

                                                                                                                                                                      $500.00

          ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS

JOHNSON,LLOYD                                 21461 BONNIE DR,DENHAM SPRINGS LA          3/29/19                   W/M                                                             6/4/85                                                                   33

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          GENERAL SPEED LAW

          DRIVER MUST BE LICENSED

                                                                                                                                                                      $500.00

          THEFT OF GOODS

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          DRIVER MUST BE LICENSED

          SECURITY REQUIRED

          CRIMINAL MISCHIEF

HOYT,DARRON                                    25152 RED OAK RD,LIVINGSTON LA                 3/29/19                   W/M                                                             7/30/77                                                                 41

                                                                                                                                                                         $0.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

MELANCON,DALYN P                          14490 MY HAPINESS DR,GONZALES LA            3/29/19                   W/M                                                             11/17/89                                                                29

                                                                                                                                                                  $10,714.00

          Possession of Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          TURNING MOVEMENTS AND REQUIRED SIGNALS

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          CRIMINAL MISCHIEF

ALEXANDER,RAYMOND                      02013 AMIR AVE,BATON ROUGE LA                 3/30/19                   B/M                                                             4/29/90                                                                 28

                                                                                                                                                                      $632.00

          GENERAL SPEED LAW

          No Driver License

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          THEFT

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          Poss. of marijuana under 14 grams

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          THEFT

WILSON,JOVAN CHARLES                   10077 Juban Crossing Rd,Denham Springs       3/30/19                   B/M                                                             11/24/83                                                                35

                                                                                                                                                                  $20,000.00

          Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY

                                                                                                                                                                         $0.00

          Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY

ARNOLD,CHARLES DAKOTA               11370 Dubois Lane,Denham Springs LA            3/30/19                   W/M                                                             1/23/90                                                                 29

                                                                                                                                                                  $22,192.00

          Possession of Sch II CDS

          Possession of Sch IV CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          STOP SIGNS AND YIELD SIGNS

          SIGNAL LAMPS AND SIGNAL DEVICES

          OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE; OTHER OFFENSES

          SECURITY REQUIRED

          Switched Plate

          OWNER TO SECURE REGISTRATION

HERRELL,JONATHAN DENTON            14166 FLORIDA BLVD,LIVINGSTON LA              3/30/19                   W/M                                                             5/24/94                                                                 24

 

                                                                                                                                                                  $75,000.00

          ATTEMPT/ SECOND DEGREE MURDER

LOVETTE,ADAM                                   0500 FRED BANKS,DENHAM SPRINGS LA        3/30/19                   W/M                                                             2/2/83                                                                   36

                                                                                                                                                                      $500.00

          SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

GONZALES‑RICO,BEATRIZ                  30275 Charles King Rd,Albany LA                      3/30/19                   W/F                                                             1/13/72                                                                 47

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          VIOLATION OF PROTECTIVE ORDERS

CALDERON,CARLOS                           30275 CHARLES KING RD,ALBANY LA              3/30/19                   W/M                                                             1/30/82                                                                 37

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          BATTERY OF A DATING PARTNER

JACKSON,SKYLER D                           11536 MARY LEE DR,DENHAM SPRINGS LA     3/30/19                   W/M                                                             8/16/00                                                                 18

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          DWI first offense

          DRIVER MUST BE LICENSED

          CARELESS OPERATION

CLOTIAUX,SHANE                                26229 WALKER SOUTH RD,DENHAM                 3/30/19                   W/M                                                             3/30/77                                                                 42

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          Simple Battery Domestic Violence

FOURNET,JORDAN                              9557 BARBER ST,DENHAM SPRINGS LA           3/30/19                   W/F                                                             9/13/93                                                                 25

                                                                                                                                                                  $11,000.00

          RESISTING AN OFFICER

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

          Possession of Sch II CDS

                                                                                                                                                                      $500.00

          THEFT

                                                                                                                                                                         $0.00

          THEFT

MORRIS,WILLIAM                                  HWY 42,PRAIRIEVILLE LA                                 3/30/19                   W/M                                                             10/30/87                                                                31

                                                                                                                                                                  $25,500.00

          RESISTING AN OFFICER

          MONETARY INSTREMENT ABUSE

BAKER,HALLI                                       31830 VIVIAN WHITE RD. 01,ALBANY LA           3/30/19                   W/F                                                             1/25/00                                                                 19

                                                                                                                                                                  $20,500.00

          Poss of heroin under 2 grams

          Possession of Sch II CDS

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

DEVALL,ADRENA                                 15012 CROSSGATE DR,WALKER LA                 3/30/19                   W/F                                                             1/2/73                                                                   46

                                                                                                                                                                  $10,000.00

          Domestic Abuse Aggravated Assault

METHVIEN,TIMOTHY J                         28285 HWY 22,SPRINGFIELD LA                        3/31/19                   W/M                                                             9/26/84                                                                 34

                                                                                                                                                                      $552.00

          FAILURE TO APPEAR

                                                                                                                                                                      $447.00

          DRIVER MUST BE LICENSED

VARNADO,AUSTIN W                           9484 BLOUNT RD,DENHAM SPRINGS LA           3/31/19                   W/M                                                             4/23/96                                                                 22

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          VIOLATION OF PROTECTION ORDERS

MCCRORY,CAMERON PRENTISS        33888 CLINTON ALLEN RD,DENHAM                 3/31/19                   W/M                                                             4/21/99                                                                 19

                                                                                                                                                                      $500.00

          PROHIBITED ACTS/ DRUG PARAPHERNALIA

ROTTMAN,TRENT                                31090 BROWN BUD STREET,DENHAM              3/31/19                   W/M                                                             4/18/99                                                                 19

                                                                                                                                                                      $500.00

          RESISTING AN OFFICER

COVINGTON,MARK DEWAYNE             35447 WEISS RD,WALKER LA                            3/31/19                   W/M                                                             6/11/88                                                                 30

                                                                                                                                                                  $25,000.00

          SIMPLE BATTERY

          SIMPLE ASSAULT

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY

REYES,JOE ANTHONY                          511 Carrie St,Denham Springs LA                      3/31/19                   W/M                                                             12/21/84                                                                34

                                                                                                                                                                   $1,500.00

          Domestic Abuse Battery Child Endangerment (FELONY

                                                                                                                                                                      $650.00

          DISTURBING THE PEACE

          FAILURE TO APPEAR

HUMPAL,CORY MITCHELL                   2629 Nanette Dr,Denham Springs LA                 3/31/19                   W/M                                                             2/28/91                                                                 28

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          DOMESTIC ABUSE BATTERY

HUDSPETH,JOSEPH T                         32520 Dwayne Dr,Walker LA                               3/31/19                   W/M                                                             6/9/91                                                                   27

                                                                                                                                                                      $500.00

          RESISTING AN OFFICER

                                                                                                                                                                   $5,000.00

          THEFT

FURR,JOSHUA LACO                           1325 MUNSON RD,SLAUGHTER LA                   3/31/19                   W/M                                                             11/1/85                                                                 33

                                                                                                                                                                      $500.00

          TELEPHONE COMMUNICATIONS; IMPROPER LANGUAGE; HARASSMENT

CARPENTER,ERIN                                00127 EASTERLY ST,DENHAM SPRINGS LA     3/31/19                   W/F                                                             3/18/72                                                                 47

                                                                                                                                                                   $2,000.00

          DWI first offense

          RECKLESS OPERATION OF A VEHICLE

          RESISTING AN OFFICER

MARTIN,JAMES S                                 10748 ARNOLD RD,DENHAM SPRINGS LA        3/31/19                   W/M                                                             2/24/55                                                                 64

                                                                                                                                                                      $200.00

          SAFETY BELT USE;  TAGS INDICATING EXEMPTION

                                                                                                                                                                   $1,000.00

          CRIMINAL TRESPASS

          THEFT

                                                                                                                                                                      $584.00

          DRIVING ON ROADWAY LANED FOR TRAFFIC

          SECURITY REQUIRED

          Traffic Bench Warrant FTA Fee

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