Live Oak High celebrated the Class of 2023 on Friday, May 19.
Around 300 graduates were recognized during the ceremony, which was held at the University Center in Hammond.
Seniors received their diplomas from Principal Beth Jones.
Listed below are this year’s graduates from Live Oak High:
Alex Colter Abrams
Jorge Daniel Alarcon
Jake Tyler Aldy
Christian Lane Allen
Emely Almonte
Gabriel Dean Amorello
Austin Cade Andes
Allie Amanda Andrews
Sean Michael Antie
Emilee Claire Aucoin
Maliyah Rylea Avants
Kenley Grace Baas
Brycen Malik Bailey
Carlie Michel Bankston
Zakery James Barbier
Ian James Barbier
Ava Michelle Barker
Blaze Michael Barnett
Marce Michelle Bartholomew
Zachary Quin Barton
Hannah Marie Bass
Donjeta Elizabeth Baumann
Maddox Lee Becht
Brittany Marie Bennett
Kayce Oran Bennett
Salvatore Donald Berna
Michael Paul Blouin III
Jaidyn Renee Bond
Braylee Ann Boze
Luke Anthony Bozeman
Lindsay Angel Brecheen
Charles Lee Brewer
Rileigh Lynn Broussard
Tray Aaron Broussard
Emma Ann Brown
Tyler Christian Brown
Ruby Matherne Browning
Lily Kaylani Buchmann
Ryan Ethan Buckner
Molly Rae Buquoi
Christian Andrew Burrick
Gavin Chandler Cadarette
Braelyn Tai Cain
Colin Wayne Calhoun
Madison Savannah Cambre
Adriana Sophia Carter
Gage Joseph Cartwright
Brady Ray Casey
Cullen David Cassard
Matthew Kent Champagne
Kaylee D'Shae Chandler
Zachary Grant Chaney
Tyler Cage Chapman
Cameran Matthew Lloyd Christ
Abigail Morgan Cobb
Logan Riley Coley
Alixandrea Elise Combs
Brenna Rene Conrad
Naudia Lynn Conradi
Owen Bryce Cooper
Addison Elizabeth Corie
Jacob Christopher Cox
Piper Arlene Craig
Brook'lynn Monique Crehan
Macy Avrielle Daigre
Carson Marton Davis
Ryann Shaylla Decker
Presley Marie Delanoix
Abbigail Virginia Delanoix
Braxton Constantine Demopulos
Dominic Duane Deshotel
Matthew Charles Desrosiers
Macaelyn Elizabeth Desrosiers
Phillip Michael Devall
Taylor Briann Deville
Chandler Paul Diaz
Christian Cooper Dickerson
Anthony Bryce Distefano
Cameron Brooke Dodson
Michael Scott Doyle
Dylan Ryan Drayton
Milla Antonia Dunn
Kylee Anne Dunn
Isabella Sherwood Dunnam
Mark Paul Dyer, Jr.
Audrey Taylor Easley
Ella Elizabeth Elkins
Tamara Nicole Engels
J'Kobie Kendell Erwin
Reagan Paige Erwin
Abigail DeShae Erwin
Dalton Michael Evans
Skylar James Everett
Hayden Michael Everett
Mylana Jonnet' Fabre
Sarah Caroline Fernon
Grace Elizabeth Fernon
Rileigh Alexis Fleniken
Brooke Nicole Fontenot
Kennedy Brooke Foreman
Shelby Lynn Foster
Ma'Kayla Janae Franklin
Markham Tate Frazier
Rylie Madison Gardner
Cora Maye Gerken
Austin Jacquel Germany
Rileigh Aliese Gill
Ross Winston Gillespie
Mallory Ann Ginn
Evan Connor Girouard
Autumn Faith Glaviano
Aaron Jared Gonzalez
Faith Caroline Grace
Alton Mich Ray Graham
Connor Ames Guerra
Laney LaRee Gunter
Joselynn Ray Hagan
Jeffrey Thomas Hammond
Madison Marie Harman
Madison J'Lynn Harps
Kendall Nicole Harrell
Josiah David Harrouch
Haleigh Allison Hart
Madison Rae Hayes
Dawson Joseph Hebert
Dierk Owen Heine
Kinley LouAnn Hester
Lane Lamar Hilbun
Rhett Keagen Hill
MacKenzie Rae Himel
Masun Brett Hooge
Kaitlyn Paige Hoover
Kelsey Michelle Hopkins
Taylor Serenitie Hughes
Paris Lashell Hughes
Gabriel Michael Lee Hunter
Theoren Alexavier Hutto
Taylor Jean Jenkins
Emma LeeAnn Jett
Sarah Drew Johnson
Cason Taylor Johnston
Brandon Demon Jones, Jr.
Preston Hugh Jumonville
Ryan Blayne Knapp
Trevor Gauge Knight
Ethan Allen Kosatka
Lindsey Joy Kuhn
Ignazio Roberto Landry
Elijah Glen Lashley
Amanda Elise Lassard
Marcayla Antownae Lawrence
Laney Morgan LeBlanc
Ben Robert LeBoeuf
Madelyn Brooke Lee
Jordan Lain LeMay
Justin Michael LeMay
Ethan David Lemoine
Kailyn Ann Lemoine
Ashton Grace Levert
Emma Faye Lewis
Nathan Lee Liebert, Jr.
Bayle' Dawson Lindsay
Angel Lynn Lofton
Julianne Marie Long
Tyler Anthony Loup
Lane Steven Lusk
Nicholas The' Ma
Chloe Lane Magee
Brandon Patrick Maher
Emma Dian Maher
Tehani Kalaniwai Mahiai-Torres
Mason Martin Malarcher
Cara Elizabeth Marquez
Jay'Shawn Li'Michael Marshall
Skyler Reid Martin
Jayden Martinez
Gavin Reese Marvel
Savannah Marie Mascaro
Abbey Lynn McCulley
Alayna Jade McDonald
Bryson Edwards McKeithen
Ella Rose McKinney
Kane Alexander McKinney
Joshua Andrew Mclin
Hunter Logan Menier
Mallory Elise Mitchell
Ryan Joseph Mizell
Caroline Elizabeth Mae Moffatt
Zachary Lane Morgan
John Alan Moritz
Caleb Joseph Mumphrey
Neil David Muralles
Kyle Eben Murphy
Ahniya Danielle Muse
McKenzie Leeann Myers
Samantha Nassimbeni
Hayley Elizabeth Navarro
Pattera Duvonn Newsome, Jr.
Reese Arthur Norley
Ashley Rae Norman
Brady Wade Odell
Brad Elliot Olivier II
Isabella Ann Ory
Kaylie Marie Ott
Hunter Blaine Owens
Mia Bre'shawn Parker
Abbey Elise Payne
Skylar Annette Peckham
Luke Thomas Pemberton
Alli Grace Pendarvis
Breanna Grace Penton
Kyleigh Madison Perrill
Carol Fiona Perrin
Mikayla Amber Pitre
Nicole Patricia Poindexter
Natalia Maria Poindexter
Kilee Farren Posney
Darius Di'Yon Poullard
Laynie Brooke Pourciau
Chandler James Powell
Andrew Carter Prestridge
Kylie Kay Price
Kaylee Jade Price
Keagan Owen Rabalais
Jacob Michael Rayburn
Jingyi Ren
Ashley Diane Reynerson
Katelyn Elizabeth Richard
Christian Cazzle Rider
Kaylee Destin Ritchey
Lucas Cole Roberts
Christopher John Robichaux, Jr.
Jamia Janay Robinson
Aubree Marie Roblin
Jacob Wesley Rogers
Desirae Nicole Rosemann
Logan David Roule
James Edward Rowe
Jacob Allen Rowe
Andrew Joseph Rutecki
Sophia Isabella Sauhing
Brayden Christopher Savage
Baylee Michelle Savage
Destiny Denae Scott
Colbie Marie Seals
Kristopher Lawson Simpson
Sumail Singh
Jasmine Keione Singleton
Demetrios Charles Sioris
Londyn Grace Smiley
Sierra Grace Smith
Caleb Jude Smith
Caleb Alexander Smith
Jalyne Bre' Smith
Honesti Lanell Smith
Emalee Claire Spence
Molly Faith Spring
Noah Lee Stafford
Lyria Syvinna Stanford
Grant Cole Starns
Jerry Thomas Stewart
Meredith Grace Stoner
Julianna Deche Stout
Katelyn Nicole Taylor
Lawson Jeffrey Terrell
Ethan Cole Thibodeaux
Michaela Ann Thornton
Nicole Ashley Trahan
Liam Christopher Trahan
Bailey Elizabeth Tremblay
Keaton Riley Turner
Kaylynn Leigh Tyler
Drew Lawrence Underwood
Cadence Elizabeth VanAtta
Brianna Nicole Varnado
Jeronimo Vela-Lopez
Alijah Nathanial Vincent
Abigaile Elise Viola
David Voorhies III
Landon Reid Wall
Devin Michael Walton
Jacob Chad Wascom
Colton James Way
Brandon Louis Webb
Kathryn Jaquelinmae Weber
Tyler Ashton Welch
London Whitney Whetstone
Emma Grace Whiddon
Sylvia Grace White
Sydney Rae Wiginton
Savanna Brook Williams
Deondre Jemel Williams
Jacob Noah Williams
Kelsey Michelle Wollmer
Abygail Lillian Wood
Shaina Nicole Young
Yuki Yu
Adrian Luke Zeringue
Lauren Olivia Zito
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