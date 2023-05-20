Live Oak High Class of 2023

A graduation ceremony celebrating the Live Oak High Class of 2023 was held at the University Center in Hammond on Friday, May 19, 2023.

 Rene Glascock | The News

Live Oak High celebrated the Class of 2023 on Friday, May 19.

Around 300 graduates were recognized during the ceremony, which was held at the University Center in Hammond.

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