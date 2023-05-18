More than 400 seniors received their diplomas during a graduation ceremony celebrating the Walker High Class of 2023 on Thursday, May 18.
The ceremony was held at the University Center in Hammond, with family and friends filling the stands.
Graduates received their diplomas from Principal Jason St. Pierre.
Listed below are the names of all Walker High graduates this year:
Sophia Marie Adamo
Braylen Micah Ainsworth
Steven James Albert, Jr.
Abbie Lynn Alexander
Allie Marie Alexander
Allie Rebecca Alexander
Arianna Ly'Nae Allen
Reese Madelyn Allen
Dayna Valene Allison
Faisal Abdullah Alshaya
Breland Thomas Anderson
Sage Lorraine Andrues
Erica Marie Arceneaux
Johnnie Lynn Arrington
Averie Len Ashford
Kyla Kathryn Ashford
Nevaeh Micheal Autrey
Keatyn Brie Baham
Rylan Tyler Baird
Mason Alex-Thomas Ball
Zachary Lane Ballard
Joseph Henry Ballon III
Dikyren Deshon Banks
Mikayla Ro'Shell Bankston
Brandon Michael Bardales, Jr.
Oscar Javier Beato Silvestre
Chandler Scot Bell
Taylor Diane Belleau
John Austin Bergeron
Maci Catherine Bernard
Mindy Marie Bernard
Reanna Marie Bernard
Isabelle Saraya Bernstein-Tidmore
Bryson Mac Berthelot
Amariya Alexis Billings
Connor Luke Blackwell
Olivia Nichelle Blackwell
Sara Whittney Elizabeth Boley
Caleb Jermaine Bonton
Giovani Botello-Sanjuan
Carson Allen Boyer
Kendall Christopher Boykin
Aidan Joseph Braun
Samantha Elizabeth Bridevaux
Brady Wesley Brister
Carlin Ann Brister
Lindsey Ann Brocato
Samuel Charles Brocato
Kaelie Danea Brock
Noah Matthew Broussard
Alivia Mae Brown
Amarea Michell Brown
David James Brown
Kedric Jerrod Brown
Christian Thomas Brumfield
Henry Thomas Bryant IV
Mina Gale Buckhalter
Akira Lynn Burns
Michaela Renay Burt
Savanna Nicole Caldwell
Bryce Frederick Cann
Cooper Laird Carlton
Rylee Jule Carney
Ella Claire Carter
Jacob Noah Castleberry
Mia Belle Catalanatto
Kainnon Ashton Champagne
Cydney LeAnne Cifreo
Samuel Henry Cifreo
J'Naysia Michelle Claiborne
Alayna McKeal Clark
BreAnna Lesabra Clark
Grace Etta Clark
Stephanie Lynn Clark
Mark Lee Clavier
Lydia Rebekkah-Verede Clements
Alexia M Coenen
Daymon Michael Columbia
Laken Michael Comeaux
Chrystopher Corey Cornelius
Tony James Courville III
Brice Jeffery Cox
Ellie Grace Craig
Ty Joseph Crawford
Leonardo Cruz
Abigail Lee Cubbedge
Logan Michael Cusimano
Olivia Grace Daigle
Thomas James Dalton
William Lee Dalton
Brinin Kaleb David
Madison Maria Davis
Tristan Leray Davis
Zoey Elpida Davis
Brady Scott Dawson
Anna Marie Deaton
Patience Lynn Delaughter
Jacob Dorson Devall
Kiersten Paige Devall
Tyler Kain Deville
Ethan Victor Dickson
Jared Shamar Dilworth
James Wyatt Dorough
Lance Michael Dragon
Ethan Orion Ducote
Ethan Wade Duet
Samuel Vance Duffy
Diane Lynn Duhe
Lexie Ann Duncan
Thomas Cole Duncan
Elizabeth Juliann Eckelmann
Ja'Kiara Maleyah Edwards
Coriyanna Ma'kyla Ellis
Karissa Bernadette Englert
Charlotte Maureen Ewing
Alayna Michael Felder-Fields
Annabelle Grace Fontenot
Charley Isabel Foret
Alyssa Michelle Foster
Joseph Alan Foster
Madelyn Jayne Foster
Ernest Essary Fowler
Emmalie Danielle France
Jae'Con Jerimiaha Francis
Bryce Jude Frazee
Elise Catherine Freer
Koby Jared Gaines
Natalie Marie Gallman
Anel Galvan
Alejandro Garcia, Jr.
Aleicyn Lorraine Gauthier
Jase Tyler Gautreaux
Valerie Grace Gautreaux
Micahallie Noelle Gayle
Anna Claire Geautreaux
Gracelynn Kaye Gisclair
Jessica Isabelle Glascock
Kameron Allen Gomez
Ryan Joseph Goodman, Jr
Kayleigh Janaye Gordon
Kendyl Symone Gordon
Izzabella Leigh Gramling
Mallory Payton Granger
Jayce Allen Grant
Kiera Nicole Green
Savannah Marie Greene
Faith Elizabeth Gremillion
Kade Brandon Grevenberg
Blake Andrew Gross
Keaira Eliese Gross
Dorian Ignacio Guerrero
Zayne Joseph Guidroz
Avery Lee Guidry
Payton Wayne Guidry
Sydney Jane Guidry
Shaylin Darlean Guilliams
Jailyn Nicole Guillory
Chloe Celeste Guitreau
Loren Alysse Halford
Marek Tyrell Hall
Sierra Rayne Hall
Madyson Marie Hanley
Makalah Brooke Hardin
Brennan John Harmon
Noelle Elise Harrell
Harmonee Bethany Harris
Caden Wayne Harvey
Hunter John Hebert
Tye Patrick Hendricks
Chance Tanner Henry
Gavin Michael Hernandez
Makayla Cristina Hernandez
Autumn Harlee Herring
Taylor Renae Hickey
John Mitchell Higginbotham
Jennifer Denise Hillen
Abigail Marie Hinson
Eddie Gabriel P. Hodges
Kaleb Joseph Hodges
Jayden Christopher Holcomb
Ashton Johnli Holleman
Emma Camile Hollenbaugh
Emma Katherine Holt
Kendall Brice Hopkins
Tambree Alonwae Howard
Caleb Aaron Howze
Junchao Huang
Ethan Lukas Hughes
McKenzie Mae Hughes
Caleb Michael Hull
Christopher Andrew Ingraham, Jr.
Joseph Gabriel Irias-Cruz
Grace Lynne Jackson
Julian Drake Jackson
Sharon Marie Jeansonne
Micah Riley Jenkins
A'Myria Janee' Johnice
Kassidy Jo Johnson
Kelsey Rayne Johnson
Nikolas Tyri' Johnson
Riley Glenn Johnson
Jeffrey Paul Johnson-Buhler
Jolie Noelle Joles
Benjamin Ely Jones
Riley Sueann Jones
Madison Grace Jordan
Kaden Daniel Karcher
Destini Danielle Kelley
Cole Maddox Kennedy
Jacob Cole Kennedy
Seth Levens Kennedy
Adon Robert Kent
Caleb Joshua Killebrew
Lanie Shea King
Tyler Joseph Kinnison
David Arland Kirby
Armani Loc Kittiraj
Bailey Elizabeth Kogel
Ashton Dale Koontz
Katelyn Alyssa Krumholt
Ezekiel Ryan Lambeth
Landen Michael Landry
Nolan Alan Landschoot
Jakiyah Charron Lanehart
Juliana Faye Lawler
Bailey Alexis LeBlanc
Seth Joseph LeBlanc
Alexis Ledezma-Hernandez
Hailey Delaine Lejeune
Charles Javon Levy
Austin Lee Lockhart
Anna Paige Long
Rebekah Dianne Long
Jennifer Lopez
Brianna Lynn Losavio
Lauren Grace Lott
Madison Michelle Louque
Mason Jeffrey MacDonald
India Elyse Magee
Lindsey June Marable
Braydon Michael Marcantel
Abby Reece Marler
Faith Olivia Martin
Rogan Eric Massey
Steven Michael May
Saylor Denise McCarrol
Madison Marie McCarty
Braydon La John McClendon
Mason James McDowell
Victoria Paige McLin
Brandon Adrean Melchior
Nathaniel Angel Melendez
Mackenzie Abigail Meyer
Cody Ford Midboe
Macy Leigh Miley
Sophia Candice Miley
Brennon Austin Miller
Tyler Ray Mitchell
Chloe Madelynn Mizell
Breanna Ale'ya Montgomery
Breon Darnell Montgomery
Gavin Stephan Moore
Lacey Lane Morris
Malaisia Rayelle Morris
Raegan Catherine Morrison
Mary Morgan Myers
Kendall Elizabeth Nall
Brody Layne Navarre
Tyler Joseph Navarre
Emily Renee Newman
Maria Rose Nickel
Rebekah Nicole Niederhofer
Julia Louise Nixon
Landon Wade Odom
Malaya Ja'hahn Oliver
Bryan Orbe Ojeda
Jonathan Paul Ordoyne
Jacob Michael O'Shello
Makenna Bonnie Grace Ourso
Rhiannon Nekole Owens
Drake Kriz Palmer
Kade Edward Palmer
Kristalynn Nicole Pansano
Braydan Keith Parent
Katharine Miola Parker
Paige DeShay Parker
Chad Christopher Parker, Jr.
Kyra Ann Patrick
Ja'Myreyah Jalia Paul
Rileigh Noelle Peairs
Allison Ryan Pelletier
Julia Reanne Pena
Layton Michael Pence
Kaden John Peterson
Landon Thien Phan
Logan Anthony Phelps
Kyleigh Madison Phillips
Ava Belle Pitarro
Taylor David Pittman
Chloe Nicole Poissot
Alexandra Elaine Polk
Allen Patrick Porter
Kourtney Marie Pourciau
Kirsten Co Povadora
Logan James Prejean
John William Price
Desirae Nichole Pruyn
Brenden Patrick Quinn-McAllister
Samantha Marlee Quintana
Taylor Michelle Rabun
Amira Anntionette Raddler
Emilio Andrew Randazzo
Madilynn Sue Ray
Hayden Eli Robert Rea
Brooke Lynn Reed
Michael James Reese
Daniel Bryce Reine
Lorenzo Dewayne Richardson
Caitlyn Ann Riche
Caden Dallas Rios
Mason Lee Rivere
Kaylie Nicole Roberson
Felix-Emmery Anthony Robinson
Carson Gage Rocker
Gavin Luke Rockford
Gavin Luke Rockford
Benjamin James Rodriguez
Isaiah Jude Romero
Leah Nicole Rowe
Colton Chance Roy
Stephanie Celine Sam
Randyl Marie Sandifer
Brady Alan Saucier
Bailey Ann Scanlon
Lacey Morgan Schaefer
Travis Michael Schlatre
Brennon Christian Schmidt
Aneace Marie Scott
Cody Braeden Seal
Rachel Marie Seidell
Abigail Marie Sharp
Cameryn Noelle Sibley
Lakely Marie Simoneaux
Patten Laine Slattery
Anthony Kayden Smith
Athena Ruth Destiny Smith
Kemori Trina Smith
Samantha Nicole Smith
Tevonn Delos Smith
Tyler Joseph Smith
Jacob Hunter Snow
Alaija Jamirah Spain
J'niria Keshon Spears
Gatlon Thayne Steele
Isaac Jason Sterling
Brooklynn Annette Stewart
Nadia Annabelle Stewart
Michael Edward Stoetzner
Tucker Lawrence Sullivan
Joshua Isaiah Talbert
Julia Elizabeth Tavlin
Alle Addison Teska
Alivia Jade Thomas
Ja'Cory Jeremiah Thomas
Kaitlyn Ann Thomas
Sheri'Ana Ja'nae Thomas
Tyson Neal Thomas
Sarah Gracie Thornton
Isaiah Kivonte Torres
Jacob Robert Torres
Mason Allan Torres
Emma Marie Tramel
Caitlin Arrianna Travis
Anthony Tridico IV
Emily Ann Tucker
Madison Claire Turner
Matyson Rayne Turner
David William Utley
John Wesley Vann III
Mekhi Varnado
Ashley Marie Veazey
Jake Velasquez
Alexa Faith Villar
Kaiden Mikelle Villnurve
Logan James Vincent
Jacob Louis Wagner
Shelby Nicole Wallace
Destiny La'Shae Walls
Ta'liyah Meshea Walton-Williams
Katie Elizabeth Ward
Kaivon Deondre Washington
Bria'ann Faith Watkins
Braeden Thomas Watson
Whit Byron Watson
Connor Reese Watts
Garrett Martin Watts
Mikayla Grace Weaver
Aaron Matthew Weir
Braeli Paige Wells
Donnie Ray Welsh III
Daylyn Jo Westmoreland
Luke Evan Whitfield
Nicholas Martin Wilcombe
Jewel Lynn Wilcoxson
Sarah Kate Wilkinson
Savanah Lee Wilkinson
Tristen Nathaniel Billy Wilkinson
Armand Jerrado Williams
Au'Teecia O'veunce A'Dreama Williams
Braden James Williams
Braylen Micheal Williams
Drew Benjamin Williams
Gavin Michael Williams
Lane David Williams
Madysen Deshay Williams
Ryan William Wilsey, Jr.
Brookelynn Marie Wilson
Kendall Skye Wilson
Taylor Wilson
Trevor Scott Wilson
Walter Jailyn Da'Mihjai Wolf III
Matthew Collin Woodall
Cheyenne Lynn Woodburn
Destiny Leighanne Young
Warren Marcelles Young, Jr
Wyatt Errol Zibrat
Andrew Jacob Zimlich
Douglas Michael Zimlich
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