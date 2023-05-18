Walker High Class of 2023

A graduation ceremony celebrating the Walker High Class of 2023 was held at the University Center in Hammond on Thursday, May 18, 2023.

 David Gray | The News

More than 400 seniors received their diplomas during a graduation ceremony celebrating the Walker High Class of 2023 on Thursday, May 18.

The ceremony was held at the University Center in Hammond, with family and friends filling the stands.

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