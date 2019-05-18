Walker High Class of 2019
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Walker graduates toss their caps to close the Class of 2019's commencement ceremony at Southeastern Louisiana's University Center on Saturday, May 18.

 Morgan Prewitt | The News

More than 350 Walker High seniors took home their high school diplomas during the Class of 2019's graduation ceremony at the Southeastern Louisiana University Center in Hammond on Saturday, May 18.

Seniors were greeted on stage by Principal Jason St. Pierre after accepting their diplomas. 

Listed below are this year's graduates from Walker High.

Walker High Class of 2019

Logan Grey Yarbrough

Hannah Lynn Bridevaux

Cynder James Hendricks

Emily Kate Seighman

Ethan Davis Bergeron

Micah James LeClercq

Hailey Elizabeth Darnielle

Anthony Thomas Grant

Peyton Estelle Gautreaux

Trenton Andrew Hebert

Erin Katherine West

Kaley Alexis Baronne

Shelbi Fredell Carroll

Hannah Elizabeth Hernandez

Angel Lee May

Madison Rene' Fournet

Abigail Elizabeth Vucinovich

Jared Alexander Kling

Dariyn Claire Lemoine

Dean Christian Carlton

Madelyn Ann Bernard

Kaye-Loni Bowden

Carmen Christina Coniglio

Jesse Dylan Demars

Kenna Baillie Hughes

Shelby Claire Jordan

Courtlin Olivia Long

Mallory Rose Ott

Trinity Nykewia Self

Joseph Michael Fuchs

Carlie Rae Jackson

Morgan Alysse Schroeder

Alyssa Marie Hohensee

Lindsey Paige Kish

Jacob Duane Wilkinson

Brandi Nicole Chustz

Kelsie Morgan Noble

Audrey Rebecca Johnson

Grant Russell Whitney

Brianna Nicole Jones

Mackenna Camri Rocker

Balin Timothy Rogers

Cameron Bryce Mangus

Westin Lee Cobb

Lauren Monae Pool

Jered Ray Poland

Graham Miller Smith

Hannah Marinne Swetledge

Cortney Ryann Bennett

Cade Alexander Seymour

Damian Dimetrius Daigle

Craig Anthony Rome

Abbey Lynn Aucoin

Cole David Rainwater

Collin Jay Landry

Haley Marie Davis

Lillian Louise LaPorte

Corinne Rose Leader

Casey James Laiche

Grace Ellen Lanier

Ashlyn Marie Marler

Shea Elise Covington

Brooklyn Nicole Howard

Hannah Marie Lilly

Madelyn Kayde Shaffett

Jacob Allen Hillen

Cierra Michelle Jones

Randon Elexus McCallum

Avery Elizabeth Stewart

Abigail Renee Soileau

Emily Joelle Bellue

Erin Dacy Hughes

Leah Maeve Brooks

Tiara Teshun Young

Candace Nicole Ellis

Tyler Michael Roberts

Christian Thomas Noto

Stephanie Brynn Watts

Kamron Paige Webb

Liam Connor Daigle Aucoin

Ashleigh Erin Shugart

Aubrianna Lavonne Weyrick

Jeremiah Taylor Riewerts

Madelyn Leigh Gaubert

Alaina Brooke Whittington

Gabriel James Votaw

Lance Niña Carmela Adizas Asis

Alexander Travis Bel

Caitlyn Luv Tagert

Austin Paul Hanna

Tristan Lane Israel

Emily Skye Olmstead

Trevor Andrew Belleau

Mark Brandon Baird

Emily Claire Walker

Braley Nikole Garafola

Matthew Thomas Sterling

Armand Jacolby Daigre

Abbagayle Claire Teekel

Oscar Yancey Tickle

Laynie Marie Jones

Madison Leigh Brady

McKenzi Lynn Guillory

Lila Rose Amorette Lewis

Abigail Lee Ard

Jenna Andrea Bevens

Mackenzie Lee Box

Caitlin Rose Crowell

Shawn Lee Adams

Allysa Ann Aldredge

Beau Alexander Alford

Brody Todd Allen

Bethel Abigail Alvarez-Ponce

Alexandria Claire Anderson

Isismaley Angel

Hannah Claire Arceneaux

Jasmine Thalia Armbrister

Molly Faith Arnold

Thomas Owen Arnold

Phabian Jay Babin

Matthew Kenneth Bailey

Tyler Matthew Bailey

Alyssa Marie Ballard

Taylor Nicole Barnes

Nicholas Edward Barry

Jonah Michael Beals

Bronson Grant Beck

Anthony Devon Bell

Parker Scott Berry

Treylen Jevonte' Bessix

Solace Maria Betancourt

Micah Allen-Keith Blount

Seth Tyler Blount

Braelyn Grace Booty

Trysten Quinn Borer

William Botello

Leigan Danielle Braud

William Carson Bridges

Tristen Jacob Briley

Anjolie Bailey Broadway

Nicholas Paul Brown

Da'Jlyn Tyriell Buras

Jacob Christopher Burke

Lillian Alexandra Burks

Kyle Michael Buvens

Kelsie Jean Caldwell

Brandon Wayne Campagna

Anthony McKelvin Carter

Alyssa Reiley Castle

Mason Cade Cathey

Haleigh Christine Chandler

Kaila Alexis Charbonnet

Elise Catherine Clark

Autumn Jade Coe

Cane Jackson Cointment

London Vincent Comeaux

Cassius Scott Cormier

Canyon Maxwell Cotten

Ameer Paul Covington

Colby Ryan Curran

Autumn Sage Davis

Zachary Alexander Deas

Randarrius Jay'Heim Dickson

Richard Earl Dieck

Madison Brook Donaldson

Ali Claire Downs

Raymond Eugene Dozier

Hayden Michael Duet

Seaondra Starr Duffus

Maci Catherine Dufrene

Olivia Claire Durbin

Dana Jacquelyn East

Marshall James East

Matthew Jeremy Eddards

Natalie Renae Edmonston

Elijah Walker Ellis

Garrett Adam Emmons

Caleb Oakley Ennis

Antonio Enrique Evans

Mackie Blair Faucheux

Mason Patrick Ferachi

Bethany Denise Flippen

Priscilla Anne Fore

August Marie Foster

Stephen Paul Foster

Ali Marie Furlow

Madison Sidney Garcia

Asia Jai'trice Garner

Caden Christopher Garon

Jackson Lawrence Garon

Chloe Nicole Gauthier

Shelby Lynn Gauthier

Travas Wilton Glascock

Leah Nicole Gordon

Alexa Yazbeth Guevara-Ortega

Rhett Micoal Guyer

Jake Daniel Hall

Dylan Matthew Hallford

Cheyenne Louise Hano

Tarondia Tim'esha Harold

Braytin Corey Harper

Lauren Elizabeth Harrell

Jordan Nicole Harris

Jessica Tori Hauptly

Blaze Axel Hayden

Jessica Idali Hernandez Servin

Dylan Wayne Higginbotham

Jonathan Paul Hilred

Kylie Jo Hodges

Tristan Blair Hoffman

Taylor O'Neal Hollingsworth

McKayla Sena'e Hollins

Randolph Howard

Gabrielle Marie Hunt

Gabriel Hunter Jackson

Hailey Lanora Jackson

Kelly Elizabeth Jarreau

Addison Re'anne Jeansonne

Joshua Ryan Jenks

Kayla De'Shae Johnson

Carli Blaire Johnston

Gracie Ann Jones

Jordan Claire Joshlin

DeShay Nicole Juban

Albert Kalaj

Liam Andrew Kearney

Bracie Dachelle Kelly

Michael Paul Kennedy

Blaze Michael - Joshua Kilpatrick

Dustin Robert King

Jonathan Patrick King

Portchia Lynn Koehly

James Duke Koontz

Trevar Clayton Krieder

Jackson Alexander Kurtz

Xavier Juan Lacombe

Logan Alexander LaFleur

Emily Layne Lambert

Kelvin Blake Lancaster

Sean Ryan Landerman

Taylor Ray Landry

Joshua Lee Langley

Gavin Edward Lastrapes

Ryann Nicole Ledoux

Sylvester Deon Levi

Kayden Kale Lewis

Hayden Jackson Lilly

Alexas Diane Limbaugh

Cody Todd Lipoma

Byron Randall Lockhart

Yaribeth Sanchez Lopez

Lydia Marie Magee

Brennen Austin Major

Brendan Shawn Marchese

Ronnie Mathew Marsh

Jakob Nathanal Martin

Michael Carl Massey

Rachel Lynn May

John Taylor McBride

Marquies Andrew McCaskill

Rinnie Gill McDaniel

Hunter Lynn McDonald

Julia Glynn McDuffie

Mary Catherine McKay

Madison Cheyenne McKenzie

Gabrielle Elise McLin

Melissa Grace McLin

Tristan Michael Merritt

Aaron Luke Miller

Jerry Lamar Miller

Danielle Jean Mones Graves

Trenton Cain Montgomery

Ashanti Del'Riyanna Moore

Gavin Carroll Morales

Brendan David Moran

Malcolm Jerome Morris

Kenedi Rayne Nagin

Jade Renee Nesbit

Brandon Lee Nettles

Bryson Allen Newman

Haley Neal Newman

Briana Olivia Normand

Austin Zane Owens

Tristan Cade Page

Evan Marcus Palermo

Aubrey Wayne Parden

Sterling Joseph Perkins

Kayla Nicole Perrilloux

Tanner Beaux Philpot

Dillon James Pierce

Emily Elizabeth Lee Pilcher

Summer Renee Posey

Justin Marquis Rankins

Eryn Olivia Reed

Brennan Cade Richard

Johnny Michael Riley

Alexis Jolynn Rinaldo

Chrishonna Janae Robertson

Karis Marie Romero

Peyton Keith Romero

Hunter James Ross

Caylis Noelle Rosson

Cameron James Rote

Mekayla Marie Rothman

Evan Patrick Ruiz

Andrew Joseph Samson

Jonae Arlylee Sanders

Jared Joseph Savoy

Dylan Nicholas Schwab

Daylen Monteria Scott

Kaleb Charles Seaberry

Antrenesia Latorious Self

Abbie Gayle Sibley

Dakota Edward Sibley

Mason Joseph Sibley

Tyler Wayne Simmons

Cheyenne Alexis Simoneaux

Victoria Lane Smith

Emmily Rachelle Snyder

Mason Alexander St.Pierre

Autum Leigh Steele

Taylor Ray Stephens

Kaleb Mikel Stephenson

Michael Robert Sterling

Christopher Cruz Stevens

Chanleigh Mary Abigail Stirling

Devin Ray Stoker

Riley Jamison Wayne Straughn

Thomas James Strother

Dakota Rayelle Talbert

Terrance Donnell Taylor

Jazemine Nicole Thomas

Madison Taylor Thornton

Braydon Matthew Threeton

Cade Joseph Townsend-Eblen

Byron Keith Tubbs

Lance Scott Uhrbach

Briar Rose Valure

John-Marc Xavier Vargas

Ke'Andre Daijon Ventress

Mason Ramon Viada

Colyn David Waldrep

Trinity Marie Walsh

Abigail Marie Watson

Calvin James Watson

Brock Todd Whittington

Tyler Reece Whittington

Zackary Thomas Wilkinson

Brian Latrell Williams

Claire Elizabeth Williams

Mikayla Chrystal Williams

Nadya Edna Williams

Parker Dane Williams

Zora Brianna Williams

Kyle Eric Willison

Jerome Wilson

Wyatt Reed Wilson

Jeffrey Andrew Woodrich

Kayla Marie Woodworth

Ryan Xiao

Isaiah Jamal Zachery

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