More than 350 Walker High seniors took home their high school diplomas during the Class of 2019's graduation ceremony at the Southeastern Louisiana University Center in Hammond on Saturday, May 18.
Seniors were greeted on stage by Principal Jason St. Pierre after accepting their diplomas.
Listed below are this year's graduates from Walker High.
Walker High Class of 2019
Logan Grey Yarbrough
Hannah Lynn Bridevaux
Cynder James Hendricks
Emily Kate Seighman
Ethan Davis Bergeron
Micah James LeClercq
Hailey Elizabeth Darnielle
Anthony Thomas Grant
Peyton Estelle Gautreaux
Trenton Andrew Hebert
Erin Katherine West
Kaley Alexis Baronne
Shelbi Fredell Carroll
Hannah Elizabeth Hernandez
Angel Lee May
Madison Rene' Fournet
Abigail Elizabeth Vucinovich
Jared Alexander Kling
Dariyn Claire Lemoine
Dean Christian Carlton
Madelyn Ann Bernard
Kaye-Loni Bowden
Carmen Christina Coniglio
Jesse Dylan Demars
Kenna Baillie Hughes
Shelby Claire Jordan
Courtlin Olivia Long
Mallory Rose Ott
Trinity Nykewia Self
Joseph Michael Fuchs
Carlie Rae Jackson
Morgan Alysse Schroeder
Alyssa Marie Hohensee
Lindsey Paige Kish
Jacob Duane Wilkinson
Brandi Nicole Chustz
Kelsie Morgan Noble
Audrey Rebecca Johnson
Grant Russell Whitney
Brianna Nicole Jones
Mackenna Camri Rocker
Balin Timothy Rogers
Cameron Bryce Mangus
Westin Lee Cobb
Lauren Monae Pool
Jered Ray Poland
Graham Miller Smith
Hannah Marinne Swetledge
Cortney Ryann Bennett
Cade Alexander Seymour
Damian Dimetrius Daigle
Craig Anthony Rome
Abbey Lynn Aucoin
Cole David Rainwater
Collin Jay Landry
Haley Marie Davis
Lillian Louise LaPorte
Corinne Rose Leader
Casey James Laiche
Grace Ellen Lanier
Ashlyn Marie Marler
Shea Elise Covington
Brooklyn Nicole Howard
Hannah Marie Lilly
Madelyn Kayde Shaffett
Jacob Allen Hillen
Cierra Michelle Jones
Randon Elexus McCallum
Avery Elizabeth Stewart
Abigail Renee Soileau
Emily Joelle Bellue
Erin Dacy Hughes
Leah Maeve Brooks
Tiara Teshun Young
Candace Nicole Ellis
Tyler Michael Roberts
Christian Thomas Noto
Stephanie Brynn Watts
Kamron Paige Webb
Liam Connor Daigle Aucoin
Ashleigh Erin Shugart
Aubrianna Lavonne Weyrick
Jeremiah Taylor Riewerts
Madelyn Leigh Gaubert
Alaina Brooke Whittington
Gabriel James Votaw
Lance Niña Carmela Adizas Asis
Alexander Travis Bel
Caitlyn Luv Tagert
Austin Paul Hanna
Tristan Lane Israel
Emily Skye Olmstead
Trevor Andrew Belleau
Mark Brandon Baird
Emily Claire Walker
Braley Nikole Garafola
Matthew Thomas Sterling
Armand Jacolby Daigre
Abbagayle Claire Teekel
Oscar Yancey Tickle
Laynie Marie Jones
Madison Leigh Brady
McKenzi Lynn Guillory
Lila Rose Amorette Lewis
Abigail Lee Ard
Jenna Andrea Bevens
Mackenzie Lee Box
Caitlin Rose Crowell
Shawn Lee Adams
Allysa Ann Aldredge
Beau Alexander Alford
Brody Todd Allen
Bethel Abigail Alvarez-Ponce
Alexandria Claire Anderson
Isismaley Angel
Hannah Claire Arceneaux
Jasmine Thalia Armbrister
Molly Faith Arnold
Thomas Owen Arnold
Phabian Jay Babin
Matthew Kenneth Bailey
Tyler Matthew Bailey
Alyssa Marie Ballard
Taylor Nicole Barnes
Nicholas Edward Barry
Jonah Michael Beals
Bronson Grant Beck
Anthony Devon Bell
Parker Scott Berry
Treylen Jevonte' Bessix
Solace Maria Betancourt
Micah Allen-Keith Blount
Seth Tyler Blount
Braelyn Grace Booty
Trysten Quinn Borer
William Botello
Leigan Danielle Braud
William Carson Bridges
Tristen Jacob Briley
Anjolie Bailey Broadway
Nicholas Paul Brown
Da'Jlyn Tyriell Buras
Jacob Christopher Burke
Lillian Alexandra Burks
Kyle Michael Buvens
Kelsie Jean Caldwell
Brandon Wayne Campagna
Anthony McKelvin Carter
Alyssa Reiley Castle
Mason Cade Cathey
Haleigh Christine Chandler
Kaila Alexis Charbonnet
Elise Catherine Clark
Autumn Jade Coe
Cane Jackson Cointment
London Vincent Comeaux
Cassius Scott Cormier
Canyon Maxwell Cotten
Ameer Paul Covington
Colby Ryan Curran
Autumn Sage Davis
Zachary Alexander Deas
Randarrius Jay'Heim Dickson
Richard Earl Dieck
Madison Brook Donaldson
Ali Claire Downs
Raymond Eugene Dozier
Hayden Michael Duet
Seaondra Starr Duffus
Maci Catherine Dufrene
Olivia Claire Durbin
Dana Jacquelyn East
Marshall James East
Matthew Jeremy Eddards
Natalie Renae Edmonston
Elijah Walker Ellis
Garrett Adam Emmons
Caleb Oakley Ennis
Antonio Enrique Evans
Mackie Blair Faucheux
Mason Patrick Ferachi
Bethany Denise Flippen
Priscilla Anne Fore
August Marie Foster
Stephen Paul Foster
Ali Marie Furlow
Madison Sidney Garcia
Asia Jai'trice Garner
Caden Christopher Garon
Jackson Lawrence Garon
Chloe Nicole Gauthier
Shelby Lynn Gauthier
Travas Wilton Glascock
Leah Nicole Gordon
Alexa Yazbeth Guevara-Ortega
Rhett Micoal Guyer
Jake Daniel Hall
Dylan Matthew Hallford
Cheyenne Louise Hano
Tarondia Tim'esha Harold
Braytin Corey Harper
Lauren Elizabeth Harrell
Jordan Nicole Harris
Jessica Tori Hauptly
Blaze Axel Hayden
Jessica Idali Hernandez Servin
Dylan Wayne Higginbotham
Jonathan Paul Hilred
Kylie Jo Hodges
Tristan Blair Hoffman
Taylor O'Neal Hollingsworth
McKayla Sena'e Hollins
Randolph Howard
Gabrielle Marie Hunt
Gabriel Hunter Jackson
Hailey Lanora Jackson
Kelly Elizabeth Jarreau
Addison Re'anne Jeansonne
Joshua Ryan Jenks
Kayla De'Shae Johnson
Carli Blaire Johnston
Gracie Ann Jones
Jordan Claire Joshlin
DeShay Nicole Juban
Albert Kalaj
Liam Andrew Kearney
Bracie Dachelle Kelly
Michael Paul Kennedy
Blaze Michael - Joshua Kilpatrick
Dustin Robert King
Jonathan Patrick King
Portchia Lynn Koehly
James Duke Koontz
Trevar Clayton Krieder
Jackson Alexander Kurtz
Xavier Juan Lacombe
Logan Alexander LaFleur
Emily Layne Lambert
Kelvin Blake Lancaster
Sean Ryan Landerman
Taylor Ray Landry
Joshua Lee Langley
Gavin Edward Lastrapes
Ryann Nicole Ledoux
Sylvester Deon Levi
Kayden Kale Lewis
Hayden Jackson Lilly
Alexas Diane Limbaugh
Cody Todd Lipoma
Byron Randall Lockhart
Yaribeth Sanchez Lopez
Lydia Marie Magee
Brennen Austin Major
Brendan Shawn Marchese
Ronnie Mathew Marsh
Jakob Nathanal Martin
Michael Carl Massey
Rachel Lynn May
John Taylor McBride
Marquies Andrew McCaskill
Rinnie Gill McDaniel
Hunter Lynn McDonald
Julia Glynn McDuffie
Mary Catherine McKay
Madison Cheyenne McKenzie
Gabrielle Elise McLin
Melissa Grace McLin
Tristan Michael Merritt
Aaron Luke Miller
Jerry Lamar Miller
Danielle Jean Mones Graves
Trenton Cain Montgomery
Ashanti Del'Riyanna Moore
Gavin Carroll Morales
Brendan David Moran
Malcolm Jerome Morris
Kenedi Rayne Nagin
Jade Renee Nesbit
Brandon Lee Nettles
Bryson Allen Newman
Haley Neal Newman
Briana Olivia Normand
Austin Zane Owens
Tristan Cade Page
Evan Marcus Palermo
Aubrey Wayne Parden
Sterling Joseph Perkins
Kayla Nicole Perrilloux
Tanner Beaux Philpot
Dillon James Pierce
Emily Elizabeth Lee Pilcher
Summer Renee Posey
Justin Marquis Rankins
Eryn Olivia Reed
Brennan Cade Richard
Johnny Michael Riley
Alexis Jolynn Rinaldo
Chrishonna Janae Robertson
Karis Marie Romero
Peyton Keith Romero
Hunter James Ross
Caylis Noelle Rosson
Cameron James Rote
Mekayla Marie Rothman
Evan Patrick Ruiz
Andrew Joseph Samson
Jonae Arlylee Sanders
Jared Joseph Savoy
Dylan Nicholas Schwab
Daylen Monteria Scott
Kaleb Charles Seaberry
Antrenesia Latorious Self
Abbie Gayle Sibley
Dakota Edward Sibley
Mason Joseph Sibley
Tyler Wayne Simmons
Cheyenne Alexis Simoneaux
Victoria Lane Smith
Emmily Rachelle Snyder
Mason Alexander St.Pierre
Autum Leigh Steele
Taylor Ray Stephens
Kaleb Mikel Stephenson
Michael Robert Sterling
Christopher Cruz Stevens
Chanleigh Mary Abigail Stirling
Devin Ray Stoker
Riley Jamison Wayne Straughn
Thomas James Strother
Dakota Rayelle Talbert
Terrance Donnell Taylor
Jazemine Nicole Thomas
Madison Taylor Thornton
Braydon Matthew Threeton
Cade Joseph Townsend-Eblen
Byron Keith Tubbs
Lance Scott Uhrbach
Briar Rose Valure
John-Marc Xavier Vargas
Ke'Andre Daijon Ventress
Mason Ramon Viada
Colyn David Waldrep
Trinity Marie Walsh
Abigail Marie Watson
Calvin James Watson
Brock Todd Whittington
Tyler Reece Whittington
Zackary Thomas Wilkinson
Brian Latrell Williams
Claire Elizabeth Williams
Mikayla Chrystal Williams
Nadya Edna Williams
Parker Dane Williams
Zora Brianna Williams
Kyle Eric Willison
Jerome Wilson
Wyatt Reed Wilson
Jeffrey Andrew Woodrich
Kayla Marie Woodworth
Ryan Xiao
Isaiah Jamal Zachery
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